Что известно про новый сериал с Виторганом

Все новости на карте

"Чиновница" — восьмисерийный российский сериал режиссера Оксаны Карас . Из-за пандемии коронавируса съемки остросоциальной драмы были перенесены, но теперь вновь возобновились. "Рамблер" рассказывает, что известно про новый сериал.

Сюжет строится вокруг истории чиновницы регионального Минздрава . У женщины есть квартира в центре города, приличная машина, брендовая одежда и дорогие украшения. А ее любовник — фармацевтический магнат, который поставляет в аптеки тонны поддельных лекарств. Чиновница ставит подписи, где надо, и закрывает глаза на происходящее. Однако однажды от поддельных лекарств умирает ее близкий человек, и она решает раскрыть преступную схему, внедрившись в коррумпированную цепочку. По словам создателей сериала, они хотели понять, как поступки людей сочетаются с их совестью.

Главные роли в "Чиновнице" достались Виктории Толстогановой и Максиму Виторгану . Они играют ключевых персонажей. Максим Виторган в своем Instagram-аккаунте поделился кадром со съемки постельной сцены с Викторией Толстогановой.

@mvitorgan

Из-за пандемии коронавируса производство "Чиновницы" полностью ушло в онлайн. Съемочная группа с апреля общалась через Zoom. По видеосвязи проходили и читки ролей актеров.

Сейчас съемки возобновились и проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Режиссер рассказала, что вся команда сдала тесты на коронавирус, носит маски и старается соблюдать дистанцию.