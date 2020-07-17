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Что известно про новый сериал «Чиновница» с Виторганом 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Что известно про новый сериал с Виторганом
Фото: Кадр из сериала
"Чиновница" — восьмисерийный российский сериал режиссера Оксаны Карас. Из-за пандемии коронавируса съемки остросоциальной драмы были перенесены, но теперь вновь возобновились. "Рамблер" рассказывает, что известно про новый сериал.
Сюжет строится вокруг истории чиновницы регионального Минздрава. У женщины есть квартира в центре города, приличная машина, брендовая одежда и дорогие украшения. А ее любовник — фармацевтический магнат, который поставляет в аптеки тонны поддельных лекарств. Чиновница ставит подписи, где надо, и закрывает глаза на происходящее. Однако однажды от поддельных лекарств умирает ее близкий человек, и она решает раскрыть преступную схему, внедрившись в коррумпированную цепочку. По словам создателей сериала, они хотели понять, как поступки людей сочетаются с их совестью.
Главные роли в "Чиновнице" достались Виктории Толстогановой и Максиму Виторгану. Они играют ключевых персонажей. Максим Виторган в своем Instagram-аккаунте поделился кадром со съемки постельной сцены с Викторией Толстогановой.
@mvitorgan
Помимо них, в сериале принимают участие актеры Полина Кутепова, Артем Быстров, Алексей Агранович и другие.
Из-за пандемии коронавируса производство "Чиновницы" полностью ушло в онлайн. Съемочная группа с апреля общалась через Zoom. По видеосвязи проходили и читки ролей актеров.
Сейчас съемки возобновились и проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Режиссер рассказала, что вся команда сдала тесты на коронавирус, носит маски и старается соблюдать дистанцию.
Комментарии
Сериалы , Максим Виторган , Оксана Карас , Артем Быстров , Алексей Агранович , Полина Кутепова , Минздрав РФ
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