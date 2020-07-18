Лучшие сериалы по мотивам романов Стивена Кинга 

По книгам Стивена Кинга снимают не только фильмы, но и сериалы. «Рамбер» расскажет о многосерийных проектах по мотивам романов легендарного короля ужасов.

«11.22.63»

Обычному учителю английского языка выпадет возможность совершить путешествие во времени. Он намерен вернуться в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди. Однако учитель сильно привязывается к жизни, которую он создал в ушедшей эпохе. Главную роль исполнил Джеймс Франко

Кадр из сериала «Касл-Рок»

Действие сериала разворачивается в вымышленном городке Касл-Рок. Начальник местной тюрьмы совершает самоубийство, и после его смерти в закрытом крыле находят странного парня. Никто его не знает, а сам юноша называет только имя адвоката Генри Дивера, который вырос в Касл-Роке.

«Под куполом»

Кадр из сериала «Под куполом»

Сериал рассказывает историю жителей небольшого города Честерс-Милл, который в один миг оказывается отрезанным от остального мира таинственным куполом. Жителям придется выживать без электричества, продовольствия и лекарств.

«Чужак»

Кадр из сериала «Чужак»

По сюжету, мужчину обвиняют в убийстве мальчика, даже отпечатки пальце указывают на то, что это сделал именно он. Однако в момент убийства герой сериала находился в 90 километрах от места преступления.