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Лучшие сериалы по мотивам романов Стивена Кинга 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Лучшие сериалы по мотивам романов Стивена Кинга
Фото: Кадр из сериала «11.22.63»
По книгам Стивена Кинга снимают не только фильмы, но и сериалы. «Рамбер» расскажет о многосерийных проектах по мотивам романов легендарного короля ужасов.

«11.22.63»

Обычному учителю английского языка выпадет возможность совершить путешествие во времени. Он намерен вернуться в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди. Однако учитель сильно привязывается к жизни, которую он создал в ушедшей эпохе. Главную роль исполнил Джеймс Франко.

«Касл-Рок»

Кадр из сериала «Касл-Рок»
Действие сериала разворачивается в вымышленном городке Касл-Рок. Начальник местной тюрьмы совершает самоубийство, и после его смерти в закрытом крыле находят странного парня. Никто его не знает, а сам юноша называет только имя адвоката Генри Дивера, который вырос в Касл-Роке.

«Под куполом»

Кадр из сериала «Под куполом»
Сериал рассказывает историю жителей небольшого города Честерс-Милл, который в один миг оказывается отрезанным от остального мира таинственным куполом. Жителям придется выживать без электричества, продовольствия и лекарств.

«Чужак»

Кадр из сериала «Чужак»
По сюжету, мужчину обвиняют в убийстве мальчика, даже отпечатки пальце указывают на то, что это сделал именно он. Однако в момент убийства герой сериала находился в 90 километрах от места преступления.
Комментарии 4
Сериалы , Касл-Рок , Стивен Кинг , Джеймс Франко
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