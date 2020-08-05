Сливки общества: 8 лучших сериалов про высший свет 

Смотрите подборку увлекательных многосерийных проектов, которые позволяют заглянуть в замочную скважину и узнать о самых темных тайнах американской элиты и британской аристократии.

Энтони Эндрюс и В основу этого мини-сериала лег одноименный роман британского писателя Ивлин Во, написанный в 1944 году. Так что это история об Англии времен расцвета и процветания местной аристократии. Телесериал «Возвращение в Брайдсхед» примечателен не только блестящим актерским составом ( Джереми Айронс Дайана Куик ), но и первоклассной работой художников по костюму, которым удалось передать дух ушедшей эпохи.

Согласно сюжету проекта, молодой художник по имени Чарльз Райдер знакомится с наследником старинного британского рода Себастьяном Флайтом. Их общение перерастает в дружбу, и вскоре Чарльз получает приглашение посетить поместье Брайдсхед, принадлежащее семье Флайт.

Именно там ему предстоит по-настоящему влюбиться в прекрасную сестру Себастьяна, стать частью классического любовного треугольника и узнать все секреты, которые таятся за закрытыми дверями поместья Брайдсхед.

Снятый в великолепном замке Говард в Йоркшире, сериал получил два «Золотых глобуса» в год своего выпуска. До сих пор «Возвращение в Брайдсхед» считается образцовым многосерийным проектом о жизни британской аристократии, задавая высокую планку в своем жанре.

Эта культовая киноадаптация серии книг Сесили фон Зигесар обрела огромную армию поклонников по всему миру. «Сплетница» погружает зрителей в мир элиты Верхнего Ист-Сайда, который наполнен деньгами, интригами и разбитыми сердцами.

Сериал начинается с внезапного возращения местной знаменитости Серены Ван Дер Вудсен на Манхэттен. Однако далеко не все рады этому событию. Крайне холодный прием главной героине оказывает ее давняя подруга Блэр Уолдорф, которая узнала, что перед отъездом Серена провела ночь с ее бойфрендом.

Девушкам предстоит выяснить отношения друг с другом, со своими поклонниками и другими персонажами, которые появляются в их жизни с развитием сюжета. Немало проблем им также доставляет таинственный блог «Сплетницы», которая пристально следит за жизнью манхэттенской элиты и публикует разоблачающие истории задолго до того, как они становятся достоянием общественности.

На протяжении всех шести сезонов сериал держит в напряжении, и только в самом финале создатели раскрывают главный секрет — имя загадочной «Сплетницы».

«Белгравия» (1 сезон, 2020-… годы)

Белгравия — это лондонский район, который еще со времен Регентства слыл одним из самых дорогих и фешенебельных мест в английской столице, где проживали исключительно представители британской элиты и состоятельные иностранцы. Он фигурирует как в классических литературных трудах (серия рассказов Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе), так и в некоторых современных исторических произведениях.

Например, знаменитый писатель Джулиан Феллоуз в 2016 году выпустил роман «Белгравия», действие которого происходит преимущественно на территории роскошного столичного района в середине XIX века. Но история начинается издалека — с бала в Брюсселе 15 июня 1815 года, после которого офицеры отправились на битву при Ватерлоо.

В ней погиб лорд Белласис — и эта ужасная новость привела в отчаяние его беременную возлюбленную по имени София.

Она умерла при родах, а ее малыша тайно отдали в семью священника. Основная часть повествования начинается спустя 25 лет после описанных событий. Отец Софии переезжает в Белгравию, и одновременно с этим начинают всплывать тайны прошлого, которые изрядно всколыхнут аристократический мир Лондона.

Роман лег в основу одноименного британского сериала, первый сезон которого вышел в 2020 году. Несмотря на то, что создатели смогли уложить все литературное произведение в шесть эпизодов, сейчас ведутся переговоры о создании второго сезона. Джулиан Феллоуз уже заявил, что готов написать продолжение «Белгравии».

«Одинокие сердца» (4 сезона, 2003−2007 годы)

Изначально, по задумке создателей, сериал «Одинокие сердца» должен был прийти на смену «Бухте Доусона» — классической многосерийной подростковой драме, которая завершилась в начале 2003 года. Тем не менее, новый проект вышел за рамки жанра и представил зрителям многогранную картинку жизни наследников высших сословий американского общества.

Действие «Одиноких сердец» происходит в округе Оранж— престижном месте на побережье, где расположены особняки богачей.

Туда волей случая попадает 16-летний молодой человек из неблагополучной семьи по имени Райан Этвуд.

Вместе с ним зрители откроют для себя неприятную изнанку «прекрасной жизни» элиты, распутают сложный клубок лжи и обнаружат, что на предательство способны даже близкие друзья.

Возможно, это самый знаменитый сериал о высшем обществе, который собрал целую россыпь престижных кинонаград (три «Золотых глобуса», три «Эмми» и четыре премии Гильдии актеров).

«Аббатство Даунтон» — один из немногих проектов, в котором наравне с жизнью господ повествуется о жизни прислуги, что дает зрителям полную картину происходящего в Англии в первой четверти XX века.

История начинается в 1912 году, когда наследник старинного рода Кроули погибает во время крушения «Титаника». Теперь многим членам семьи придется побороться за его состояние и роскошное семейное поместье Даунтон.

Съемки проходили на территории реального замка Хайклер в Беркшире (где также снимали и другие популярные фильмы — например, «Гордость и предубеждение» с Кирой Найти в главной роли), а над костюмами работала целая команда дизайнеров, которую возглавляла талантливая Анна Роббинс.

«Чрезвычайно английский скандал» (1 сезон, 2018 год)

Этот британский комедийно-драматический мини-сериал, снятый по мотивам одноименной книги Джона Престона, вышел в 2018 году.

Он основан на жизни Джереми Торпа — лидера Либеральной партии в 1967—1976 годах, который отчаянно пытался скрыть свою гомосексуальную ориентацию, которая в те годы была практически «клеймом».

«Чрезвычайно английский скандал» последовательно рассказывает цепочку событий, которые привели к так называемому «делу Торпа», когда политику предъявили обвинения в покушении на убийство бывшего любовника.

«Ривьера» (3 сезона, 2017-… годы)

Еще один британский телесериал с блестящим актерским составом, который снискал зрительскую любовь.

Джулия Стайлз (звезда «10 причин моей ненависти» ) исполнила роль главной героини Джорджины — типичной жены успешного бизнесмена, которая увлекается искусством. Она планирует посетить аукцион и приобрести полотно известного художника Казимира Малевича , когда до нее доходят новости, в которые просто невозможно поверить: ее супруг погиб в результате взрыва на яхте. После этого вдове придется пройти сквозь огонь, воду и медные трубы, ведь страшная трагедия вскрыла множество тайн, о существовании которых Джорджина даже не подозревала.

Оказалось, что все состояние ее покойного мужа было построено на гнусной лжи, финансовых махинациях и крови.

Теперь вдове придется понять, каким законам в действительности подчиняется мир элиты, а также научиться в нем выживать.

Партнером Джулии Стайлз по съемочной площадке стал Иван Реон (что, безусловно, порадует поклонников «Игры престолов» и «Отбросов»).

«Дело Кристин Килер» (1 сезон, 2019 год)

В мини-сериале «Дело Кристин Килер» нашел отражение политический скандал, который потряс Великобританию в 1960-х годах. Он привел к краху нескольких блестящих карьер, одному суициду и отставке всего британского правительства.

В отличие от реальной истории, в которой на первом плане находились министр обороны Великобритании Джон Профьюмо и советский дипломат Евгений Иванов , в сериале повествование ведется от лица самой младшей участницы скандала — 19-летней танцовщицы Кристин Килер, которая состояла в интимных отношениях с обоими джентльменами.

Газеты выставили ее главной злодейкой, и всю оставшуюся жизнь эта история преследовала ее. Теперь же телекомпания BBC предложила своим зрителям посмотреть на «Дело Профьюмо» с точки зрения Кристин.