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«Ведьмак» лидирует: студия Netflix назвала свои самые популярные проекты 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Netflix назвал свои самые популярные проекты
Фото: Кадр из сериала "Ведьмак". Фото: Netflix
Эксперты издания Variety решили составить список самых популярных шоу студии Netflix. В списке лидеров оказались как хиты вроде «Ведьмака» и «Бумажного дома», так и менее известные в России проекты, которые однако невероятно популярны за границей. Например, документальное шоу «Король тигров». Высчитывает популярность проектов Netflix по вполне понятной схеме: если после запуска шоу на телевизоре, компьютере или смартфоне, прошло как минимум две минуты, то просмотр засчитан.
Лидером вполне ожидаемо стал проект «Ведьмак», у него 76 миллионов зрителей. История охотника на чудовищ, созданная на основе популярной видеоигры и чуть менее известной книжной серии, быстро завоевала любовь поклонников фэнтези. Съемки второго сезона проекта не заставили себя долго ждать, а продолжение появится уже в следующем году.
На втором месте четвертый сезон сериала «Бумажный дом» с его 65 миллионами просмотров. Это история о группе преступников, которые пытаются ограбить испанский королевский монетный двор.
Тройку лидеров замыкает документальный проект «Король тигров», у него 64 миллиона зрителей. История экстравагантного Джо Экзотика, который владел частным зоопарком в Оклахоме, пока на него не обратила внимание защитница животных Кэрол Баскин. Избавиться от проблемы Джо решил необычно — нанял киллера, за что и попал в тюрьму.
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