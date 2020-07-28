Названы сериалы, претендующие на «Эмми»

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Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года. Полный список претендентов на награду появился на официальном сайте Американской телеакадемии.

Сериал HBO «Хранители» стал лидером по числу номинаций — у него их оказалось 26, включая категорию «Лучший мини-сериал» и шесть актерских номинаций (на премию выдвинуты исполнители главных ролей Джереми Айронс Реджина Кинг , а за роли второго плана — Джин Смарт, Яхья Абдул-Матин II, Джован Адепо и Луис Госсетт-младший).

В общей сложности, 160 номинаций получили различные проекты сервиса Netflix. От него отстал канал HBO, который будет претендовать на 107 статуэток «Эмми».

Церемония вручения премий «Эмми»-2020 пройдет 20 сентября в Лос-Анджелесе.