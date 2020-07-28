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Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Названы сериалы, претендующие на «Эмми»
Фото: Кадр из сериала «Хранители»
Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года. Полный список претендентов на награду появился на официальном сайте Американской телеакадемии.
Сериал HBO «Хранители» стал лидером по числу номинаций — у него их оказалось 26, включая категорию «Лучший мини-сериал» и шесть актерских номинаций (на премию выдвинуты исполнители главных ролей Джереми Айронс и Реджина Кинг, а за роли второго плана — Джин Смарт, Яхья Абдул-Матин II, Джован Адепо и Луис Госсетт-младший).
Проект Amazon «Удивительная миссис Мэйзел» получил 20 номинаций, в том числе в категории «Лучший комедийный сериал». Его соперниками в ней станут «Умерь свой энтузиазм», «Мертв для меня», «В лучшем мире», «Белая ворона», «Метод Коминского», «Шиттс Крик» и «Что мы делаем в тени».
По 18 номинаций получили «Озарк» от Netflix и «Наследники» от HBO. Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
В общей сложности, 160 номинаций получили различные проекты сервиса Netflix. От него отстал канал HBO, который будет претендовать на 107 статуэток «Эмми».
Церемония вручения премий «Эмми»-2020 пройдет 20 сентября в Лос-Анджелесе.
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Сериалы , Рассказ служанки , Наследники , Хранитель , Хранители , Умерь свой энтузиазм , Белая ворона , Убивая Еву , Лучше звоните Солу , Джереми Айронс , Реджина Кинг , Amazon , Netflix
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