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Сериальные премьеры, которые вас ждут в августе 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Сериальные премьеры, которые вас ждут в августе
Фото: Кадр из сериала «Маленькие пташки»
Так как многие актеры и режиссеры все еще находятся на самоизоляции, август не так богат на сериальные премьеры. Однако «Рамблеру» все же удалось сделать подборку ярких проектов этого месяца.

«Маленькие пташки»

Сериал рассказывает историю двух совершенно не похожих друг на друга женщин, которые отказались в международной зоне Танжер в 1955 году. Шестисерийный проект основан на одноименном сборнике рассказов Анаис Нин. Главную роль в сериале исполнила Джуно Темпл. Премьера сериала запланирована на четвертое августа.

«Сториз»

Кадр из сериала «Сториз»
Российский сериал снимался в формате коротких «сторис». Каждый из эпизодов представляет собой зарисовку из жизни главных героев. Зрители увидят персонажей разных профессий, возрастов, интересов и социальных статусов. Одной из участниц проекта стала звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова. Премьера сериала запланирована на 10 августа.

«Тед Лассо»

Кадр из сериала «Тед Лассо»
По сюжету, Тед Лассо живет в Канзасе и тренирует местную команду по американскому футболу. В один день ему предлагают работу коуча профессиональной футбольной команды в Англии. Однако есть проблема — Тед не имеет понятия, что такое классический футбол. Главную роль исполнил звезда фильмов «Мы — Миллеры» и «Несносные боссы» Джейсон Судейкис. Премьера сериала запланирована на 14 августа.

«Люцифер»

Кадр из сериала «Люцифер»
Чтобы спасти от неминуемой гибели детектива Хлою Декер, Люцифер Морнингстар вновь отправляется в ад, где занимает свое место на троне. По сообщению режиссера новый сезон будет разделен на две части. В одной из них появится Бог и по совместительству отец главного героя. Премьера пятого сезона сериала запланирована на 21 августа.
Комментарии
Сериалы , Люцифер , Несносные боссы , Джейсон Судейкис
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