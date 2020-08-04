Почему «Звоните ДиКаприо!» обязателен к просмотру

Сериал «Звоните ДиКаприо!» с Александром Петровым в главной роли вышел в октябре 2018 года, но не получил такой широкой огласки, какой удостаиваются другие работы актера. Возможно, из-за того, что в картине поднимается необычная для нашего общества тема. "Рамблер" расскажет, почему этот сериал все-таки стоит увидеть.

Сложный сюжет

Казалось бы, есть главный герой, который снимается в сериалах (считайте, Петров здесь играет самого себя). Только на экране юноша буквально сходит с ума от славы: срывает съемки и ведет себя по меньшей мере неприлично. Он разбивает сердца, а потом узнает, что болен ВИЧ.

Собственно, картина построена на том, как человек пытается осознать свою болезнь, определить свое место в мире и выстроить отношения с другими людьми: родственниками, коллегами и партнерами.

Хорошая игра

кадр из сериала «Звоните ДиКаприо!»

Несмотря на то, что Александр Петров считается одним из самых успешных молодых актеров, нравится он не всем. Во многом, потому что для своего юного возраста, он уже успел набить зрителю оскомину. Но в работе «Звоните ДиКаприо!» он по-настоящему раскрылся.

Поразили и другие персонажи, например, Андрей Бурковский , который обычно играет в комедиях, но прекрасно справился с драматической ролью. Многие отметили мастерство молодой актрисы Юлии Хлыниной

Для подростков и взрослых

кадр из сериала «Звоните ДиКаприо!»

В сериале отражена огромная проблема распространения ВИЧ-инфекции. Всего за восемь серий мы становимся свидетелями того, как человек заражает других, не задумываясь о последствиях. И делает это, не потому что он плохой, а потому что он не верит в происходящее.

Да, заболевание ВИЧ опасно для жизни, но с ним можно жить, а самое главное — его можно избежать. Поэтому сериал полезен для просмотра не только взрослым, но и подросткам старшего возраста.

Напомним, что ситуация с распространением ВИЧ/СПИД в России характеризуется рядом исследователей как эпидемия.