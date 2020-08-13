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HBO и Sky снимут сериал об ужасах материнства 

Teleprogramma.pro и ещё 1 14 часов назад
HBO и Sky снимут сериал об ужасах материнства
Фото: Teleprogramma.pro
Две крупные телесети — американская HBO и британская Sky — заказали съемки черной комедии про материнство. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, это должен быть сериал, который весело перевернет представление о радости становления матерью.
Предварительное название проекта — The Baby. В команду вошли продюсер и сценарист такого хита от Netflix, как «Половое воспитание». Создатели картины собираются «исследовать сильную тревогу, связанную с вопросом о том, стоит ли заводить детей».
Главной героиней сериала станет 38-летняя Наташа, чья жизнь рушится, когда у нее появляется ребенок. Манипулируя своей матерью, странный малыш превратит ежедневный быть женщины в шоу ужасов. В итоге ей придется пройти через многое, чтобы вернуть себе спокойное существование. Продюсеры уверяют, что картина подарит зрителям уникальный взгляд на тему матери и ребенка.
Первый сезон сериала будет включать 8 эпизодов, съемки начнутся в Великобритании в 2021 году.
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Комментарии
Сериалы , Половое воспитание , Netflix
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