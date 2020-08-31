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Сериалы с забористым сюжетом, от которых невозможно оторваться 

Анастасия Иванова 17 минут назад
Сериалы с забористым сюжетом
Фото: Кадр из сериала "Бумажный дом"
С каждым годом в свет выходит все больше новых сериалов. Некоторые созданы для тех, кто хочет немного посмеяться после сложного рабочего дня, другие рассчитаны на семейный просмотр, а третьи помогут разбавить серые будни чем-нибудь по-настоящему захватывающим. «Рамблер» сделал подборку сериалов с забористым сюжетом, от которых невозможно оторваться.

«Как избежать наказания за убийство»

Профессор Аннализа Китинг — блестящий адвокат, преподающий у студентов дисциплину под названием: «Как избежать наказания за убийство». Но те даже не подозревают, что в скором времени им придется применить свои знания в этой области в реальной жизни.
На протяжении каждой серии в центре внимания оказывается какое-то одно крупное дело, которое Аннализа расследует с помощью студентов. Кроме того, в каждом сезоне есть сквозная история — дело, связывающее и главную героиню, и ее помощников, которые невольно становятся участниками преступления.

«Бумажный дом»

Организованная команда решает, что сможет ограбить самый богатый и хорошо защищенный монетный двор в Испании. Конечно же, каждый преступник обладает рядом навыков и способностей, которые позволят провернуть это хитроумное дельце. Но все начинает идти не по сценарию, когда один из захватчиков открывает огонь по прибывшим на вызов копам. Появляются первые невинные жертвы.
Четыре сезона — два разных ограбления, тесно связанных между собой. Вместе с главными героями зрители переживают весь калейдоскоп эмоций, судорожно пытаясь понять, на чьей же они стороне — закона или грабителей.

«Элита»

Главные герои «Элиты» — школьники из престижной школы в Лас-Энсинасе, но проблемы, с которыми они сталкиваются, детскими точно не назовешь. Социальное расслоение и сопровождающая его ненависть, таинственные убийства и мучительные любовные треугольники с подростковыми беременностями — все, как у взрослых.
Сериал завораживает игрой актеров и атмосферой больших тайн. До мелочей подуманный сюжет, который держит в напряжении до последней серии. Кроме того, проект получился очень эстетически красивым и модным.
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Сериалы , Как избежать наказания за убийство , Элита
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