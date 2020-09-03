Создатели «Игры престолов» снимут необычный сериал

Автор произведения — Лю Цысинь, который повествует о первом человеке с инопланетной цивилизации. Критики назвали эту книгу очень амбициозным произведением в мире научной фантастики Помимо автора над сценарием будет работать Алкесандр Ву ("Террор").

"Начинается все с жизни на маленькой голубой планете и заканчивается отдаленными частями Вселенной. Нам не терпится провести следующие несколько лет жизни, адаптируя эту историю для экрана", — заявили Бениофф и Уайс.

При этом автор книги будет следить за производством ленты как консультант, чтобы не упустить важных деталей.