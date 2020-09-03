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Создатели «Игры престолов» снимут новый сериал 

Анастасия Иванова 1 час назад
Создатели «Игры престолов» снимут необычный сериал
Фото: РИА НОВОСТИ
Создатели одного из самых популярных сериалов "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс снимут новую картину для Netflix. Сюжет основывается на китайской фантастической трилогии "Задача трех тел". Об этом сообщает Fox News.
Автор произведения — Лю Цысинь, который повествует о первом человеке с инопланетной цивилизации. Критики назвали эту книгу очень амбициозным произведением в мире научной фантастики Помимо автора над сценарием будет работать Алкесандр Ву ("Террор").

"Начинается все с жизни на маленькой голубой планете и заканчивается отдаленными частями Вселенной. Нам не терпится провести следующие несколько лет жизни, адаптируя эту историю для экрана", — заявили Бениофф и Уайс.

При этом автор книги будет следить за производством ленты как консультант, чтобы не упустить важных деталей.

"Я с большим уважением отношусь к креативной команде, которая займется адаптацией "Задачи трех тел" для телеэкрана", — заявил Цысинь.

Ранее "Рамблер" сообщало самых ожидаемых сериалах осени.
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Комментарии
Сериалы , Игра престолов , Дэвид Бениофф , Netflix
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