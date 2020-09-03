Подборка для тех, кто любит очень страшные сериалы 

Если все фильмы ужасов вы уже давно знаете наизусть, то самое время погрузиться в просмотр очень страшных сериалов. «Рамблер» сделал подборку для любителей сериалов, наводящих ужас.

Всего в сериале девять сезонов. Каждый из них задуман как самостоятельный мини-сериал с различными персонажами и локациями, а также с собственной сюжетной линией. Единственные актеры, которые появились во всех сезонах — Эван Питерс Сара Полсон . В начале 2020 года стало известно, что сериал продлили на 10 сезон, съемки которого начнутся в октябре.

Кадр из сериала «Гримм»

Американский сериал частично основан на сказках братьев Гримм. По сюжету, действие происходит в современном Портленде. Местный детектив узнает, что он является потомком группы охотников, известных как «Гриммы», которые сражаются со сверхъестественными существами. Всего в сериале шесть сезонов.

Кадр из сериала «Касл-Рок»

Действие сериала разворачивается в вымышленном городке Касл-Рок из книг писателя Стивена Кинга . Все начинается с того, что начальник местной тюрьмы совершает самоубийство. После случившегося в закрытом крыле здания находят странного юношу, который называет только имя адвоката Генри Дивера, выросшего в Касл-Роке. В сериале два сезона.

«Призраки дома на холме»

Кадр из сериала «Призраки дома на холме»

Первый сезон сериала является интерпретацией романа «Призрак на холме» Шерли Джексон. Его сюжет развивается в двух временных линиях. Одна из которых повествует о семье с пятью детьми, которая переезжает в старый дом в лесу, чтобы его отремонтировать. В 2019 году сериал был продлен на второй сезон, премьера которого запланирована в 2020 году.