Сериалы осени 2020, которые ждет весь мир 

Киноманы возлагают на осень 2020-го большие надежды: в этом сезоне должны выйти фильмы, премьеры которых были отложены из-за пандемии коронавируса. Кроме того, осень всегда богата на новые сериалы, некоторые из которых, затаив дыхание, ожидает весь мир. Что смотреть промозглыми осенними вечерами? Расскажет "Рамблер".

"Эмили в Париже", 16 сентября

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Эмили живет в Чикаго и работает маркетологом в крупной компании. Внезапно ей предлагают перебраться в Париж для того, чтобы развивать фирму во Франции. Недолго думая, героиня Лилли Колинз соглашается, еще не подозревая, какие приключения ждут ее в Европе. Создателем многосерийной киноленты выступил Даррен Стар , работавший над культовым "Сексом в большом городе".

"Сестра Рэтчед", 18 сентября

Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"

"Отыграть назад", 25 октября

Кадр из сериала "Отыграть назад"