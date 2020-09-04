Сериалы осени 2020, которые ждет весь мир 

Киноманы возлагают на осень 2020-го большие надежды: в этом сезоне должны выйти фильмы, премьеры которых были отложены из-за пандемии коронавируса. Кроме того, осень всегда богата на новые сериалы, некоторые из которых, затаив дыхание, ожидает весь мир. Что смотреть промозглыми осенними вечерами? Расскажет "Рамблер".
"Эмили в Париже", 16 сентября
Кадр из сериала "Эмили в Париже"
Эмили живет в Чикаго и работает маркетологом в крупной компании. Внезапно ей предлагают перебраться в Париж для того, чтобы развивать фирму во Франции. Недолго думая, героиня Лилли Колинз соглашается, еще не подозревая, какие приключения ждут ее в Европе. Создателем многосерийной киноленты выступил Даррен Стар, работавший над культовым "Сексом в большом городе".
"Сестра Рэтчед", 18 сентября
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
Новый проект Райана Мерфи, известного по "Американской истории ужасов", повествует о медсестре Милдред Рэтчед из романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки". Зрители сериала познакомятся с историей героини и выяснят, как молодая девушка превратилась в беспощадного монстра, который держит в страхе всех пациентов психбольницы. Главную роль исполнила Сара Полсон. В проекте также засветились Шэрон Стоун, Джуди Дэвис и Синтия Никсон.
"Отыграть назад", 25 октября
Кадр из сериала "Отыграть назад"
Грейс не знает проблем: она известный терапевт, у нее любящая семья и немало денег на счету. Кроме того, героиня Николь Кидман готовится презентовать свою первую книгу. Вот только жизнь женщины меняется в одночасье, когда внезапно исчезает ее муж. Кстати, Кидман — не единственная звезда проекта. Роль ее супруга досталась Хью Гранту.