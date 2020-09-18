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Звезда «Игры престолов» рассказала о своей главной проблеме на съемках 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Звезда «Игры престолов» рассказала о сложностях съемок
Фото: Lenta.ru
Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в сериале «Игра престолов», рассказала о главной проблеме, которую она испытывала во время съемок и с которой была счастлива попрощаться после их завершения. Об этом пишет издание Express.
По словам 23-летней актрисы, сложнее всего ей было во время съемок на открытом воздухе при дождливой погоде. Поэтому ей часто приходилось мириться с мокрыми ногами во время работы.

«Это было самое худшее», — добавила Мэйси Уильямс.

Также она рассказала, что ей было каждый год приятно возвращаться на съемки сериала в Белфаст, где снимались многие сцены «Игры престолов».
Ранее актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в «Игре престолов», заявила о гендерном неравенстве во время съемок сериала. По ее словам, во время съемок в жарких странах к костюмам артистов прикрепляли маленький насос с генератором, который охлаждал одежду, а женщинам не позволяли использовать такую систему охлаждения. Кларк пожаловалась, что ей было сложно работать в плотной одежде и парике.
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Сериалы , Игра престолов , Эмилия Кларк
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