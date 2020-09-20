Российские сериалы, которые обожают за границей 

Большинство из нас отдают предпочтение иностранным сериалам, в упор не замечая отечественные. Мы почему-то считаем, что в нашей стране еще не научились делать хороший телепродукт, а зря. Есть немало российских сериалов, которые просто обожают за рубежом, о которых сейчас и расскажет «Рамблер».

«Метод»

Суперпопулярный в России сериал в жанре детективно-психологического трейлера, в котором главные роли исполнили Константин Хабенский Паулина Андреева , был выкуплен Netflix . Показы по всему миру прошли с успехом, этот сериал стал одним из главных достижений российской индустрии. Многих подкупил образ отечественного правоохранительного работника, который действует не за благодарность, а за идею, и постепенно сходит с ума.

«Мажор»

Этот российский остросюжетный детективно-криминальный телесериал с Павлом Прилучным в главной роли, также купил Netflix. Cоздателям удалось из набора штампов, где и голубоглазая начальница-красавица, и молодой богатый герой, и брутальные сотрудники полиции, сделать увлекательный сериал. Название, правда, для американского рынка пришлось поменять на Silver Spoon. Причем здесь серебряная ложка, объяснили друзья из онлайн-школы английского языка Skyeng. Название стало отсылкой к английской фразе «рожденный с серебряной ложкой во рту». Так называют людей, которым повезло появиться на свет в богатых, привилегированных семьях. Как раз тех, кого русскоговорящие и называют мажорами.

«Саранча»

Вслед за «Мажором» и «Методом» Netflix приобрел права на показ и на этот эротический триллер о любви. Вышедший в прокат в формате полнометражного фильма в 2015-м, через год она появилась телеэкранах уже в виде мини-сериала из четырех эпизодов. Остросюжетная драма с элементами эротики по факту говорит только об одном: не женитесь на тех, кого не любите. Добром не кончится. Вот и историю поэта из провинции Артема и дочки богатого папы Леры счастливой назвать нельзя. Страстный роман оборачивается изменами, эмоциональным истощением и убийствами. И все это на фоне классовых предрассудков и нерешаемого денежного вопроса.

Отдельно стоит отметить фантастический сериал, в котором, как и в «Методе», снимается Паулина Андреева и который тоже был куплен Netflix. Есть лишь одно примечательное отличие. «Лучше, чем люди» — первый российский телепродукт, который не только купили, но и самостоятельно переозвучили под американский рынок. А все из-за того, что в Америке сериал вышел под престижным брендом Netflix Originals, а это предполагает дистрибьюцию во множество стран. Видимо, руководство американского медиа-гиганта реально заинтересовалось взаимоотношениями людей и роботов.

Люди постарше отлично помнят этот российский детективный сериал с Еленой Яковлевой в главной роли, снятый по романам писательницы Александры Марининой . Телепремьера состоялась 21 января 2000 года. Подкупал в первую очередь сильный женский персонаж — майор милиции Анастасия Каменская, которая бесстрашно берется за разгадку даже самых мистических дел. Полюбили сериал не только наши телезрители. Его охотно смотрели в Германии, Франции, Украине, Латвии и Польше. Причем понравился он публике совершенно разных возрастов — от подростков до домохозяек.

«Универ»