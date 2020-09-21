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В Голливуде объявили лауреатов «Эмми» 

Мира Маркина 6 часов назад
Американская телеакадемия объявила лауреатов 72-й премии "Эмми". Онлайн-трансляция мероприятия проходила в Twitter.
Статуэтку в номинации "Лучший комедийный сериал" взял ситком "Шиттс Крик". Награды "Лучший комедийный актер" и "Лучшая комедийная актриса" получили Кэтрин О'Хара и Юджин Леви, сыгравшие в этом сериале.
"Лучшей драматической актрисой" выбрали Зендаю за роль в сериале "Эйфория". Джереми Стронг, сыгравший в "Наследниках" стал "Лучшим драматическим актером". "Наследники" также победили в номинации "Лучший драматический сериал".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, сколько на самом деле получают звезды за один эпизод сериала.
Сериалы , Видео , Наследники , Эйфория , Юджин Леви , Джереми Стронг , Кэтрин О'хара
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