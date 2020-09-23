Новый русский сериал испугал и сломал всем голову

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Новый русский сериал, заставивший зрителей в испуге ломать голову 

Диана Товсепова 2 часа назад
В разнообразии российских сериалов про любовь богатых и бедных и успех деревенских девушек появился проект, о котором сейчас говорят все.
Сериал Карена Оганесяна «Игра на выживание» показывает зрителям необычный жанр — реалити-шоу о выживании в Тайге.
Самое интересное, что зрители не сразу могут понять, шоу это или сериал. Тем более, что ведет «шоу» Игорь Верник, который играет самого себя.
Кадр из сериала "Игра на выживание"
Среди шестнадцати участников есть две звезды — актриса Саша Бортич и Алексей Чадов. Их всех отправляют в саянскую тайгу, чтобы бороться за миллион евро.
В ходе игры участников делят на две команды, а съемочная группа все время находится рядом, но молчит.
Однако зрители по первым эпизодом понимают, что в «шоу» творится что-то пугающе странное. После первой ночи съемочная группа исчезает и герои остаются одни в густых бескрайних лесах. Становится еще страшнее, когда в лесу появляются бывшие зэки, каннибалы и голодные животные.
При этом каждый участник хранит в секреты и зрители начинают подозревать всех в чем-то очень страшном. Возможно кто-то и вовсе внедрен в шоу создателями «игры», а может все это и вовсе не игра
Кадр из сериала "Игра на выживание"
Сериал, неожиданно для многих, взорвал российские соцсети. Рейтинги зашкаливают, а пользователи шумно обсуждают интригующий сюжет.
Телеведущая Ксения Бородина посвятила сериалу целую публикацию, отметив что «весь день обсуждает, кто окажется в финале».
Пользователи в комментариях высказывают совсем разные мнения, однако мало кого сериал оставил равнодушным:

«Жесть. Не думала, что русский сериал может меня заинтересовать. Неделю спорим с друзьями, что вообще там происходит…»;

«Страшно смотреть его уже. Ни в какой лес после этого ни ногой…»;

«Из-за первых серий я ночи не спал. Жутко странно и интересно. Финал или очень зайдет или разочарует…».

Комментарии 1
Сериалы , Видео , Игра , Игра на выживание , Алексей Чадов , Карен Оганесян , Игорь Верник , Ксения Бородина
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