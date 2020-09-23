Новый русский сериал испугал и сломал всем голову

В разнообразии российских сериалов про любовь богатых и бедных и успех деревенских девушек появился проект, о котором сейчас говорят все.

Самое интересное, что зрители не сразу могут понять, шоу это или сериал. Тем более, что ведет «шоу» Игорь Верник , который играет самого себя.

Кадр из сериала "Игра на выживание"

Среди шестнадцати участников есть две звезды — актриса Саша Бортич и Алексей Чадов . Их всех отправляют в саянскую тайгу, чтобы бороться за миллион евро.

В ходе игры участников делят на две команды, а съемочная группа все время находится рядом, но молчит.

Однако зрители по первым эпизодом понимают, что в «шоу» творится что-то пугающе странное. После первой ночи съемочная группа исчезает и герои остаются одни в густых бескрайних лесах. Становится еще страшнее, когда в лесу появляются бывшие зэки, каннибалы и голодные животные.

При этом каждый участник хранит в секреты и зрители начинают подозревать всех в чем-то очень страшном. Возможно кто-то и вовсе внедрен в шоу создателями «игры», а может все это и вовсе не игра

Кадр из сериала "Игра на выживание"

Сериал, неожиданно для многих, взорвал российские соцсети. Рейтинги зашкаливают, а пользователи шумно обсуждают интригующий сюжет.

Телеведущая Ксения Бородина посвятила сериалу целую публикацию, отметив что «весь день обсуждает, кто окажется в финале».

Пользователи в комментариях высказывают совсем разные мнения, однако мало кого сериал оставил равнодушным:

«Жесть. Не думала, что русский сериал может меня заинтересовать. Неделю спорим с друзьями, что вообще там происходит…»;

«Страшно смотреть его уже. Ни в какой лес после этого ни ногой…»;