Многообещающие сериалы октября, которых ждет весь мир 

Осень неслучайно является излюбленным сезоном киноманов. Именно под конец года на экраны выходит огромное множество новых сериалов, которых с замиранием сердца ждет весь мир. О самых многообещающих премьерах октября — в материале "Рамблера".

"Родственные души", 6 октября

Кадр из сериала "Родственные души"

В недалеком будущем ученые изобрели тест, с помощью которого можно найти идеальную пару для любого человека. Но не станет ли прогресс губителен для межличностных отношений? Над этим вопросом предстоит поразмыслить не только зрителям сериала, но и Ульияму Берджесу, работавшему над первыми эпизодами проекта. Кстати, Берджес — один из продюсеров и сценаристов нашумевшего "Черного зеркала".

"Ход королевы", 23 октября

Кадр из сериала "Ход королевы"

В 1950-х сирота из Кентукки обнаруживает, что умеет отлично играть в шахматы. Вот только на пути к головокружительной карьере девушке придется преодолеть непростой период социализации и даже борьбы с наркозависимостью.

"Искатели правды", 30 октября

Кадр из сериала "Искатели правды"

Энтузиасты и любители паранормальных явлений отправляются в путешествие по Великобритании в поисках привидений. Герои наведываются в старые церкви и заброшенные госпитали, где при помощи самодельного оборудования пытаются отыскать следы нечисти. Однажды они натыкаются на заговор, способный уничтожить Землю.