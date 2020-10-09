2020 год оказался богат на качественные российские сериалы. "Рамблер" выбрал несколько успешных проектов, которые должен оценить каждый киноман.

"Колл-центр"

Кадр из сериала "Колл-центр"

На 12-м этаже одного из бизнес-центров Москвы сотрудники интернет-магазина для взрослых попадают в западню и становятся заложниками террористов. Последние представляются как Мама и Папа. По громкой связи они сообщают "детям" о том, что в офисе спрятана бомба, которая должна взорваться через 8 часов. Заложники могут ее обезвредить, если будут беспрекословно слушаться террористов, вот только не каждому это под силу.

"Последний министр"

Кадр из сериала "Последний министр"

Сериал начинается с того, что на должность министра перспективного планирования назначают простака и неудачника Тихомирова. При этом сам герой действительно жаждет изменить жизнь людей к лучшему и предлагает множество любопытных инициатив. Вот только к чему приведут эти инициативы, его сотрудникам даже страшно представить.

"Чики"

Кадр из сериала "Чики"