Личные тайны, которые прячут актеры из «Отеля Элеон» 

Смотрите видео и узнайте о жизни актёров сериала «Отель Элеон», стартовавшего в 2016 году. Эта история стала продолжением крайне успешного сериала «Кухня». Главной звездой сериала стал популярный актёр из Серии Милош Бикович, который славится любвеобильностью. Многим хотелось верить, что его сериальная подруга, которую играла Диана Пожарская, и в жизни находится рядом, но это не соответствовало действительности. Как на самом деле складывается личная жизнь актёра и его коллег, расскажет ролик.
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