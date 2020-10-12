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Личные тайны, которые прячут актеры из «Отеля Элеон» 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте о жизни актёров сериала «Отель Элеон», стартовавшего в 2016 году. Эта история стала продолжением крайне успешного сериала «Кухня». Главной звездой сериала стал популярный актёр из Серии Милош Бикович, который славится любвеобильностью. Многим хотелось верить, что его сериальная подруга, которую играла Диана Пожарская, и в жизни находится рядом, но это не соответствовало действительности. Как на самом деле складывается личная жизнь актёра и его коллег, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал про многообещающие сериалы октября, которых ждёт весь мир.
Сериалы , Актеры , Видео , Отель Элеон , Кухня , Диана Пожарская , Милош Бикович
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