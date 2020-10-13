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Актер из «Игры престолов» заявил об унижении Эмилии Кларк на съемках 

Анастасия Иванова 1 час назад
Датский актер Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов» рассказал, какими ему показались съемки первого сезона.
Актер назвал унизительной работу коллеги по картине Эмилии Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен.

«Первый сезон для Эмилии был очень тяжелым и унизительным. То, через что проходит ее персонаж — просто ужасно».

По сценарию Дейенерис выдают замуж за кхала Дрог, которого сыграл Джейсон Момоа. Девушка надеется на то, что все будет в порядке, но получает жестокость и подвергается насилию в первую брачную ночь. Хотя в книге насилия не было, о чем не раз говорили фанаты произведения.
Ранее "Рамблер" рассказывало лучших российских сериалах 2020.
Сериалы , Видео , Игра престолов , Джейсон Момоа , Николай Костер-Вальдау , Эмилия Кларк
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