Российский сериал вошел в сотню популярных шоу IMDb

Российский сериал "Эпидемия" вошел в глобальный рейтинг 100 самых популярных телевизионных проектов портала IMDb, сообщили в пресс-службе Газпром-медиа.

"Российский сериал "Эпидемия" (производство студии 1-2-3 Production, входит в "Газпром-медиа" ) появился в рейтинге 100 самых популярных телевизионных шоу на портале IMDb (Internet Movie Database), поднявшись к 15 октября с 1406 на 72 место… В настоящий момент "Эпидемия" — единственный сериал из России, находящийся в числе ста самых популярных телевизионных шоу среди пользователей IMDb", — говорится в пресс-релизе.

Рейтинг Most Popular TV Shows, как объяснили в пресс-службе, строится на анализе поведенческих факторов миллионов уникальных пользователей IMDb, а именно 250 миллионов уникальных пользователей в месяц. В рейтинг попадают самые обсуждаемые проекты, которые посетители IMDb чаще всего ищут и оценивают на портале.