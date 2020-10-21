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Веселый сериал, который расскажет, как живет человек с аутическим расстройством 

Анастасия Иванова 13 часов назад
Сериал, который покажет, как живет человек с аутизмом
Фото: depositphotos.com
Когда мы говорим о болезнях психики, то чаще всего тема сужается до наиболее известной депрессии и биполярного расстройста, хотя на самом деле отклонений может быть очень и очень много. Например, многие люди страдают расстройством аутического спектра (проблемами социального поведения). Правда, если форма расстройства легкая, то человек может работать и успешно общаться с другими. "Рамблер" нашел удивительный сериал о жизни такого человека.
"Нетипичный" рассказывает историю Сэма Гарднера — парня восемнадцати лет, который с детства страдает от расстройства аутистического спектра. С одной стороны, это вызывает множество проблем: срывы, повторяющиеся движения и некоторую зависимость от других, но на самом деле ему удаётся вести вполне обычную жизнь подростка.
Зритель наблюдает за тем, как Сэм учится считывать невербальные сигналы, которые подают ему окружающие, отстаивает свою независимость, сепарируется от родителей и пытается научиться взаимодействовать с враждемным миром.
Дело в том, что громкие звуки, резкая смена цвета, постоянно изменяющаяся обстановка вокруг и даже объятия могут сработать как триггер для начала срыва. Но Сэм отважно старается найти свое место в этом запутанном мире.
Также в сериале отлично показано то, как меняется жизнь семьи, в которой появляется ребенок с расстройством. Насколько сильно сами родители становятся зависимы от заботы и постоянного контроля. При просмотре создается впечатление, что есть вещи, которые всецело можно осознать, только окунувшись в них с головой.
Несмотря на трудность заявленной темы, сериал очень добрый и забавный, который смело можно смотреть с подростками, чтобы понять их получше, поговорить о тонких моментах простыми словами и показать, что все мы — разные. И это абсолютно нормально.
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