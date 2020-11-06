10 новых сериалов, которые нельзя пропустить 

Ролик рассказывает о сериалах, которые вышли в 2020 году и уже стали телехитами. Пока кинотеатры закрыты, а премьеры новых фильмов постоянно откладываются, многие охотно переключают внимание на сериалы. Этим пользуются авторы, выпускающие новые захватывающие истории. Смотрите видео и узнайте, какие саги этого года могут вас заинтересовать.

Ранее «Рамблер» рассказывал, куда пропал актер из саги «Тени исчезают в полдень» Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://kino.rambler.ru/actors/45155292/?utm_content=kino_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink