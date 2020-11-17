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Неудачные повороты, испортившие сериалы 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и вспомните о неудачных придумках авторов, которые испортили впечатление от сериалов. Из-за странных эпизодов сериалы растеряли часть аудитории, и их популярность резко снизилась. Так, сильно разочаровал аудиторию неправдоподобный финал второго сезона сериала «Шерлок». После авторы стали придумывать ещё более фантастические повороты, из-за чего фанаты всё чаще возвращались к первому сезону и без охоты смотрели следующие.
Ранее «Рамблер» рассказывал про лучшие роли Армена Джигарханяна.
Сериалы , Видео , Армен Джигарханян
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