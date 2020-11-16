В истории кинематографа немало таких историй, в которые сложно поверить. Одна из таких ситуаций произошла с культовым сериалом "Сплетница" , рассказывающим про жизнь нью-йоркских учеников старшей школы.

Кадр из сериала

Сериал показывал состоятельных американских подростков, их отношения и то, что происходит в местной "тусовке". При этом в компании была "сплетница", сливавшая все слухи про самых популярных учеников школы в Сеть.

Главной интригой для зрителей на протяжении всего сериала было то, кто же из героев та самая сплетница. Однако, за пределами съемочной площадки появилась реальная "сплетница" — кто-то в течение долгого времени сливал фотосценариев и кадры со съемок. Фанаты еще до показа серии, знали, чем она закончится. Вся команда сериала гадала, кто может быть "предателем", сливающим информацию в Сеть.

Но, как водится в подобных ситуациях, след злоумышленника нашелся в России. Оказалось, что русский подросток-хакер взломал почты сценаристов и продавал информацию в Сети.

"Мы долго не могли понять, как это происходит. В сеть просачивалась буквально каждая деталь сериала. Оказывается, какой-то подросток из России взломал нашу почту и продавал эти фото на eBay. Но он был несовершеннолетним, поэтому мы не могли его судить.