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Блестящие ситкомы, которые ни в чем не уступают «Друзьям» 

Мира Маркина 1 час назад
Блестящие ситкомы, которые не уступают «Друзьям»
Фото: Кадр из сериала "Друзья"
Комедийный сериал "Друзья", вышедший на экраны в 1994 году, покорил сердца не одного поколения телезрителей. Трогательную историю о шести приятелях из Нью-Йорка, растянувшуюся на 10 сезонов, кажется, можно пересматривать бесконечно.
Однако "Друзья" далеко не единственный ситком, отличившийся искрометными шутками и прекрасным актерским составом. "Рамблер" вспомнил еще несколько комедийных шоу, от которых невозможно оторваться.

"Как я встретил вашу маму", 2005

Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"
Ситком нередко сравнивают с культовыми "Друзьями": в центре сюжета здесь также несколько закадычных товарищей, которые регулярно встречаются в любимом баре. Однако в первой же серии зрителю преподносится интрига: главный герой Тед Мосби в 2030 году рассказывает своим детям о том, как встретил их маму, параллельно вспоминая и о других забавных эпизодах из своей жизни. Его рассказ затягивается на 9 сезонов.

"Теория большого взрыва", 2006

Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
Два блестящих физика Шелдон Купер и Леонард Хофстедер крайне увлечены своей работы. Но есть одна проблема: их высокий IQ ни чуть не помогает в общении с женщинами. Все меняется, когда в квартиру напротив заселяется привлекательная девушка Пенни.
Актер, сыгравший Шелдона, Джим Парсонс получил "Эмми" в номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале".

"Два с половиной человека", 2003

Кадр из сериала "Два с половиной человека"
Алан, не так давно ушедший от жены, переезжает к своему брату Чарли — закоренелому холостяку, который не намерен расставаться со своей свободой. Чарли то и дело проводит время с разными женщинами, а Алан старается не отставать от своего брата. В перерывах между романтическими интрижками братья воспитывают 10-летнего сына Алана Джейка.
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Сериалы , Как я встретил вашу маму , Теория большого взрыва , Два с половиной человека , Друзья , Джим Парсонс
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