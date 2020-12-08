В 2020 году вышло не так много премьер сериалов, на которые стоит обратить пристальное внимание. Одним из таких стал новый проект студии HBO, выпустившей ранее культовую "Игру престолов" и другие известные сериалы.

Новая криминальная драма "Отыграть назад" из шести серий вышла в конце октября и приковала к экранам всю Америку. Семья Кардашьян-Дженнер наперебой писала о своих ярких эмоциях от сериала, чем привлекла к нему еще большую аудиторию.

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Кадр из сериала "Отыграть назад"

На экране они были супружеской парой, которой могут позавидовать себе. Жена-психотерапевт и муж-онколог живут в большой нью-йоркской квартире и растят сына. За годы отношений пара не потеряла ту самую "искру" и понимание к друг другу.

Но случается убийство, в котором обвинят героя Хью Гранта, уважаемого детского врача. Однако улики крайне противоречивы. Сюжет от серии к серии заставляет зрителя менять догадки, замечать новые "зацепки" и симпатизировать то одному герою, то другому.

Кадр из сериала "Отыграть назад"

Каждый раз нам кажется, что вот-вот выяснится, кто же на самом деле убийца, но появляется деталь, которая меняет все. Зрители пишут в Сети, что после новой серии не могут уснуть и теряются в догадках. Заключительный эпизод не могли разгадать ни американские зрители, ни российские, однако многие посчитали, что "Отыграть назад" можно назвать лучшим сериалом в 2020 году.