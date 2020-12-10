«Эпидемия» вошла в топ-10 иностранных сериалов Netflix 

«Действительно, успех в Америке — самой важной для Netflix территории, где русский сериал впервые попал в топ-10 и оказался N8 среди неанглоязычных проектов за год, вселяет веру в то, что лед тронулся. И что теперь российские сериалы будут востребованы по всему миру».