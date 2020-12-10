«Эпидемия» вошла в топ-10 иностранных сериалов Netflix 

Сериал «Эпидемия» стал первым российским проектом, который попал в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix. В октябре 2020 года сериал продержался в топ-10 самых просматриваемых проектов платформы в мире.
Вот, что о новом достижении рассказал продюсер проекта Владимир Федорович:
«Действительно, успех в Америке — самой важной для Netflix территории, где русский сериал впервые попал в топ-10 и оказался N8 среди неанглоязычных проектов за год, вселяет веру в то, что лед тронулся. И что теперь российские сериалы будут востребованы по всему миру».
В России сериал вышел в конце 2019 года, еще до пандемии коронавируса.
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