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«Эпидемия» вошла в топ-10 иностранных сериалов Netflix 

Мария Грибова 3 часа назад
Сериал «Эпидемия» стал первым российским проектом, который попал в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix. В октябре 2020 года сериал продержался в топ-10 самых просматриваемых проектов платформы в мире.
Вот, что о новом достижении рассказал продюсер проекта Владимир Федорович:

«Действительно, успех в Америке — самой важной для Netflix территории, где русский сериал впервые попал в топ-10 и оказался N8 среди неанглоязычных проектов за год, вселяет веру в то, что лед тронулся. И что теперь российские сериалы будут востребованы по всему миру».

В России сериал вышел в конце 2019 года, еще до пандемии коронавируса.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Фадеев призвал закрыть «Дом-2».
Сериалы , Видео , Эпидемия , Netflix
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