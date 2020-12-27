Съемки сериала «Властелин колец» завершились 

В Новой Зеландии завершились съемки сериала "Властелин колец" по мотивам произведения Джона Толкина. Об этом сообщает The Independent.
Съемки начались в начале года. Однако из-за пандемии коронавируса они были остановлены. Возобновили работу только в сентябре.
В конце декабря испанский режиссер Хуан Антонио Байона опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию своих голых ног на земле и подписал:
"Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года Мне уже не терпится вернуться".
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