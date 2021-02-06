По чьей вине не сняли продолжения «Санта— Барбары» 

Всемирно известный сериал «длиною в жизнь» когда-то приковал к телевизорам миллионы телезрителей. Ровно 35 лет назад «Санта-Барбара» вышла на американские экраны, а за десять лет создатели сериала сняли 2137 эпизодов.

Как выяснил "Рамблер", авторы идеи супруги Джером и Бриджет Добсоны прислушивались к мнению зрителей и удачно «управляли» персонажами, оперативно удаляя героев, которые не нравились зрителям. Над сериалом работала огромная съемочная группа, еще несколько сценаристов и пять режиссеров.

Благодаря работе Добсонов, которые выдавали иногда по сотне сюжетных поворотов, сериал стал суперпопулярным. «Санта— Барбара», которая по первым сериям считалась провальной, под их руководством получила три престижные награды «Эмми» как лучшая дневная драма.

Дети взрослели, наблюдая за героями мыльной оперы, а она все не кончалась. Однако, возможно, если бы не конфликты между съемочной группой и Добсонами, сериал мог бы быть длиннее.

Так, на съемках часто возникали разногласия, Добсонам не нравились идеи других авторов, они часто конфликтовали с командой и несколько раз пытались уволить главного сценариста.

Такие проблемы привели к тому, что им пришлось судиться за авторские права над сериалом, а в 1988 году, несмотря на их заслуги, супругам даже запретили появляться на студии, где снимали знаменитый сериал. Позже им все же удалось через суд вернуть себе возможность посещать площадку.

Однако, после того, как супругов все-таки уволили, рейтинги сериала начали падать, и его пришлось закрыть. В 1993 году вышла последняя серия культовой мыльной оперы.