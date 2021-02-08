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О чем на самом деле песня с заставки «Рабыни Изауры» 

Александра Нечаева 9 часов назад
Знаменитая «Рабыня Изаура» стала первым бразильским сериалом, который увидели на экранах зрители постсоветского пространства. Смотрели теленовеллу буквально все: от мала до велика, в нехитрый мотив из заставки навсегда врезался в память. Странные много раз повторяющиеся слова «унгазун гарунге» все напевали себе под нос, порой даже не замечая этого, причем каждый пел на свой лад, даже не подозревая, о чем же на самом деле пытается спеть. «Рамблер» делится информацией о знаменитой песне из «Рабыни Изауры».
Основной музыкальной темой сериала стала песня «Retirantes» (“Эмигранты”), которую написал бразильский композитор Доривал Каимми еще в 1946 году для спектакля «Бескрайние земли» Жоржи Амаду. Тогда музыка сопровождалась словами о тяжелой доле темнокожих рабов.
Для заставки «Рабыни Изауры» оставили лишь мелодию и добавили странные слова, ничего общего с первоначальным текстом песни не имеющие. Более того, оказалось, что повторяющаяся фраза «унгазун гарунге» лишена всякого смысла: таким набором звуков авторы сериала попытались сымитировать язык темнокожих рабов.
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