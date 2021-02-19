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Сериалы, которые пытаются предсказать будущее 

Мария Грибова 6 часов назад
Наверняка многие задумывались, каким же будет мир будущего. Заменят ли роботы людей? Решатся ли экологические проблемы? Закончатся ли войны? Ответы на эти вопросы никто не знает. А вот некоторые режиссеры решили пофантазировать и показать, каким они представляют мир будущего.

«Черное зеркало»

По словам режиссера Чарли Брукера, название «Черное зеркало» является отсылкой к черным дисплеям гаджетов, которые есть у каждого из нас. Сериал пытается ответить на опрос, что ждет человечество, если технологии затянут его еще сильнее. Особенность этого проекта заключается в том, что каждая серия не связана с предыдущей ни сюжетом, ни актерами, ни временем и ни местом повествования. В сериале пять сезонов.

«Люди»

Кадр из сериала «Люди»
По сюжету сериала, в обществе стали популярны андроиды, которых также называют «синтетиками». Это высокотехнологичные роботы, которые внешне очень похожи на людей. Они работают на производстве, вспомогательных позициях и домашнем хозяйстве. Одного из таких андроидов приобретает семья, которая живет в пригороде. Вскоре герои поймут, какие последствия влекут за собой подобные технологии. В сериале три сезона.

«Мир Дикого Запада»

Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»
Действие сериала разворачивается в вымышленном футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада». Те же самые андроиды выполняют любые прихоти посетителей парка. Если же одного из роботов сломают, то специально обученные люди его починят, сотрут память и вернут в строй. Однако, как позже выяснится, далеко не все андроиды теряют воспоминания. На данный момент у сериала четыре сезона.
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Сериалы , Видео , Мир Дикого Запада
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