Вышедшие сериалы 2021 года, которые стоит посмотреть 

2021 год только начался, но его уже можно назвать богатым на премьеры. В прошлом году из-за пандемии многие кинокомпании и видеосервисы перенесли премьеры своих проектов. Поэтому сейчас зрители в полной мере наслаждаются шедеврами, которые должны были выйти в 2021 году. "Рамблер" рассказывает про самые стоящие сериальные премьеры начала этого года.
"ВандаВижн"
Кадр из сериала "ВандаВижн"
Киностудия Marvel переквалифицировалась из производителя супергеройских фильмов в сериалы. Одним из первых стало шоу о двух Мстителях. Зрителю начинают показывать ситком из 80-х годов, а потом переносят все дальше и дальше во времени. Кажется, что это входит в оригинальную задумку режиссера, пока зрители не вспоминают, что Вижн умер после битвы с Таносом в одном из последних фильмов Marvel. Несмотря на то, что все ждали фильм о Черной вдове, перенесенный на май, никто не оказался разочарован этой историей.
"Полет"
Кадр из сериала "Полет"
В начале года вышел этот сериал, который во многом заставляет зрителей переосмыслить свою жизнь вместе с героями. Проект начинается с того, что сотрудники строительной фирмы понимают, что перепутали аэропорт, и опаздывают на свой рейс. Самолет, в котором они должны были лететь, разбивается. Такая близость смерти и осознание того, что жизнь одна, помогает им разобраться в себе и открыть то, чего они действительно хотят. Сериал наделал много шума из-за того, что там снялся Михаил Ефремов еще до своего заключения под стражу, но наличие актера никак не повлияло на отзывы критиков, так как в большинстве случаев они — положительные.
"Топи"
Кадр из сериала "Топи"
Сюжет сериала рассказывает о группе молодых людей, которые едут в глухую деревню Топи в монастырь, где, по слухам, происходят чудеса. У каждого из них свои проблемы и переживания: кто-то едет вылечиться от болезни, а кто-то хочет разобраться со своими чувствами. Однако, когда они приезжают туда, то понимают, что на самом деле там нет мистики и чудес. Сценарий к сериалу написал известный писатель Дмитрий Глуховский.