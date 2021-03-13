Вышедшие сериалы 2021 года, которые стоит посмотреть 

2021 год только начался, но его уже можно назвать богатым на премьеры. В прошлом году из-за пандемии многие кинокомпании и видеосервисы перенесли премьеры своих проектов. Поэтому сейчас зрители в полной мере наслаждаются шедеврами, которые должны были выйти в 2021 году. "Рамблер" рассказывает про самые стоящие сериальные премьеры начала этого года.

"ВандаВижн"

Кадр из сериала "ВандаВижн"

Киностудия Marvel переквалифицировалась из производителя супергеройских фильмов в сериалы. Одним из первых стало шоу о двух Мстителях. Зрителю начинают показывать ситком из 80-х годов, а потом переносят все дальше и дальше во времени. Кажется, что это входит в оригинальную задумку режиссера, пока зрители не вспоминают, что Вижн умер после битвы с Таносом в одном из последних фильмов Marvel. Несмотря на то, что все ждали фильм о Черной вдове, перенесенный на май, никто не оказался разочарован этой историей.

"Полет"

Кадр из сериала "Полет"

В начале года вышел этот сериал, который во многом заставляет зрителей переосмыслить свою жизнь вместе с героями. Проект начинается с того, что сотрудники строительной фирмы понимают, что перепутали аэропорт, и опаздывают на свой рейс. Самолет, в котором они должны были лететь, разбивается. Такая близость смерти и осознание того, что жизнь одна, помогает им разобраться в себе и открыть то, чего они действительно хотят. Сериал наделал много шума из-за того, что там снялся Михаил Ефремов еще до своего заключения под стражу, но наличие актера никак не повлияло на отзывы критиков, так как в большинстве случаев они — положительные.

"Топи"

Кадр из сериала "Топи"