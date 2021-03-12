5 мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные

Пока весна еще только набирает обороты, многие предпочитают отложить прогулки и остаться дома. При таком раскладе отличным досугом станет просмотр фильма, а лучше сериала. Чтобы надолго не откладывать полюбившуюся историю и не гадать, что же будет дальше, мы подготовили для вас 5 мини-сериалов с захватывающим сюжетом, которые можно успеть посмотреть за выходные.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Что знает Оливия (2014)

Экранизация одноименного романа Элизабет Страут , который был удостоен Пулитцеровской премии. В центре сюжета строгая и сварливая учительница математики на пенсии, которая знает все страшные тайны маленького городка, в котором живет. Это история 25 лет жизни одной семьи, в которой анализируются мотивы поступков героев и их жизнь в постоянно изменяющемся мире. Так какие тайны накопила Оливия за свою жизнь?

Тайны миллиардера (2015)

Документальный мини-сериал, рассказывающий реальную историю жизни миллиардера Роберта Дарста, который был обвинен в серии убийств. В 1982 году у мужчины пропадает жена, позже убитой находят близкую к Дарству писательницу, а еще через некоторые его соседка была четвертована. Прямых доказательств вины Роберта нет, поэтому создатели мини-сериала решили самостоятельно разобраться в этой истории, в картине было представлено первое интервью обвиняемого за 30 лет.

Милдред Пирс (2011)

Тяжелая история сильной и предприимчивой женщины, которая в разгар Великой депрессии разводится с мужем и начинает управлять собственным делом. Казалось бы, жизнь Милдред Пирс — это то, о чем мечтают многие женщины: любящий муж, прекрасная дочь и уютный дом, однако со временем муж превращается в жестокого деспота. Теперь есть один выход: спасать себя бегством. Как же героине удалось достичь успеха в такое сложное время?

Миллениум (2010)

Мини-сериал шведского производства, рассказывающий о честном и неподкупном журналисте Микаэле Блумквисте и его напарнице-хакере Лисбет Саландер . Когда мужчину обвиняют в клевете и увольняют с работы, промышленной магнат нанимает его для сведения счетов сорокалетней давности. И именно сейчас начинают всплывать кровавые тайны прошлого и появляется загадочная и гениальная Лисбет Саландер, которая жаждет мести и, кажется, готова помочь Микаэле.

Однажды ночью (2016)