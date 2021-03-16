В Москве стартовали съемки четвертого сезона «Мажора»

Съемки четвертого сезона сериала «Мажор» стартовали в Москве. Поклонники кинокартины с нетерпением ждут выхода продолжения, пытаясь найти ответ на многочисленные вопросы, оставшиеся после финальной серии третьего сезона.

Побывать на съемочной площадке удалось журналистам Teleprogramma.pro . Одна из сцен была отснята в торговом центре в Химках, одна из комнат которого была оборудована под палату психиатрической клиники, куда по сюжету сериала определили актрису Любовь Аксенову , сыгравшую роль Кати. Вероятно, в клинику девушка попала после того, как узнала, что ее вырастил ненастоящий отец.

На площадке появился и актер Павел Прилучный , который снялся в тот день в нескольких сценах, в том числе и с Любовью Аксеновой.

Артист рассказал, что вопросы о том, что ждет зрителей в новом сезоне «Мажора», ему задают нечасто. Все дело в узком кругу друзей Прилучного.

«Жижикин спрашивает. Но я ему ничего не сообщаю, молчу. Точнее говорю: «Не знаю, читай сценарий сам». Вообще, я мало кому говорю, где снимаюсь, у меня немного друзей в принципе»,

— рассказал Павел.

«Конечно, мне импонирует Паша с его потрясающей харизмой. Я считаю этот проект русской версией Джеймса Бонда. Я когда-то даже пробовалась на роль девушки Бонда»,

— заметила актриса.