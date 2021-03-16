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В Москве стартовали съемки четвертого сезона сериала «Мажор» 

Слово и Дело 9 часов назад
В Москве стартовали съемки четвертого сезона «Мажора»
Фото: Кадр из сериала «Мажор»
Съемки четвертого сезона сериала «Мажор» стартовали в Москве. Поклонники кинокартины с нетерпением ждут выхода продолжения, пытаясь найти ответ на многочисленные вопросы, оставшиеся после финальной серии третьего сезона.
Побывать на съемочной площадке удалось журналистам Teleprogramma.pro. Одна из сцен была отснята в торговом центре в Химках, одна из комнат которого была оборудована под палату психиатрической клиники, куда по сюжету сериала определили актрису Любовь Аксенову, сыгравшую роль Кати. Вероятно, в клинику девушка попала после того, как узнала, что ее вырастил ненастоящий отец.
На площадке появился и актер Павел Прилучный, который снялся в тот день в нескольких сценах, в том числе и с Любовью Аксеновой.
Артист рассказал, что вопросы о том, что ждет зрителей в новом сезоне «Мажора», ему задают нечасто. Все дело в узком кругу друзей Прилучного.

«Жижикин спрашивает. Но я ему ничего не сообщаю, молчу. Точнее говорю: «Не знаю, читай сценарий сам». Вообще, я мало кому говорю, где снимаюсь, у меня немного друзей в принципе»,

— рассказал Павел.
В четвертом сезоне в сериале появится актриса Любовь Толкалина. Она называет ленту «Мажор» русской версией «Джеймса Бонда».

«Конечно, мне импонирует Паша с его потрясающей харизмой. Я считаю этот проект русской версией Джеймса Бонда. Я когда-то даже пробовалась на роль девушки Бонда»,

— заметила актриса.
Какую роль исполнит Толкалина в новом сезоне, сохраняется в секрете. Игра артистки нравится многим россиянам. Поклонники удивляются, как ей в 43 года удается выглядеть настолько привлекательно.
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Сериалы , Любовь Толкалина , Любовь Аксенова , Павел Прилучный , Джеймс Бонд
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