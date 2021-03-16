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Бенедикт Камбербэтч высказался о продолжении «Шерлока» 

Мария Грибова 5 часов назад
Британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал, что не исключает продолжения сериала «Шерлок». Об этом сообщают «Дни.ру».
На данный момент в рабочем графике знаменитости нет места для съемок в сериале «Шерлок». Дело в том, что актер подписал контракт с Marvel Studios, и работает сразу в двух проектах компании о Человеке-пауке и Докторе Стрэндже.
Тем не менее, Камбербэтч допустил, что продолжение «Шерлока» может выйти в формате полнометражного фильма.
Ранее «Рамблер» писал о том, сколько Сергей Гармаш заработал за три года рекламы банка.
Сериалы , Видео , Бенедикт Камбербэтч , Сергей Гармаш
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