Бенедикт Камбербэтч высказался о продолжении «Шерлока» 

Британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал, что не исключает продолжения сериала «Шерлок». Об этом сообщают «Дни.ру».

На данный момент в рабочем графике знаменитости нет места для съемок в сериале «Шерлок». Дело в том, что актер подписал контракт с Marvel Studios, и работает сразу в двух проектах компании о Человеке-пауке и Докторе Стрэндже.

Тем не менее, Камбербэтч допустил, что продолжение «Шерлока» может выйти в формате полнометражного фильма.