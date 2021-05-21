«Это не порнуха, а вебкам»: в России сняли сериал о секс-стримах

В четверг, 20 мая, на видеосервисе more.tv вышла последняя серия Happy End — первого российского сериала о вебкам-индустрии, рассказывающего о 19-летних Лере и Владе, которые внезапно оказываются в Москве и решают подзаработать при помощи секс-стримов. Уже после первых двух эпизодов работу режиссера-дебютанта Евгения Сангаджиева начали расхваливать кинокритики, а за первый месяц после премьеры проект собрал более миллиона просмотров.

Фото: Кадр из сериала Happy End Кадр из сериала Happy End

Happy End ступил на плохо изведанную, но активно осваиваемую отечественным кинематографом территорию и попробовал изобразить жизнь секс-работников со всеми их бонусами и неизбежными тяготами — нечто подобное уже делали создатели «Чик» и «Горько!», а тема вебкама всплывала в прошлогодних фильмах «Китобой» Филиппа Юрьева и Sheena667 Григория Добрыгина

Тем не менее попытки российских режиссеров поработать с этой темой все еще нередко вызывают испепеляющий испанский стыд — не обошлось без него и в Happy End. «Лента.ру» рассказывает о недостатках, подпортивших впечатление от сериала, и о его неоспоримых плюсах.

Вебкам, закладки и IT

Лера и Макс — пара. Они живут в небольшом городке и торгуют наркотиками вместе с Владом, застенчивым и слегка помешанным на порно и мастурбации айтишнике. Дела идут ровно, пока они не теряют партию товара, а Макс не решает исчезнуть, оставив возлюбленную и товарища в не самом завидном положении. Всех троих ищет местный наркокартель, из-за чего Лера и Влад стремительно перебираются в Москву, снимают на двоих комнату и начинают поиски работы, которые не приносят особого результата: Лере не хватает самодисциплины, а Владу — опыта.

Проблемы с деньгами приводят обоих в вебкам, и пока главная героиня пытается кокетливо общаться со зрителями и занимается самоудовлетворением перед камерой, ее напарник, в силу своей глубокой заинтересованности интимным контентом, берет на себя обязанности менеджера. Он помогает подруге выводить токены, подсказывает, как вести себя во время стримов, и даже работает переводчиком, расшифровывая сообщения от иностранных поклонников. Вскоре между персонажами завязывается роман, и они начинают делать совместные эфиры, однако парный формат работы не только не приносит прежней денежной прибыли, но и становится причиной очередных трудностей.

В новую сферу Влад и Лера погружаются легко и практически безболезненно — даже неумелый первый стрим приносит им немало денег, а совсем скоро они обновляют оборудование и переезжают в симпатичную московскую квартиру. По всей видимости, именно это позволяет обвинять сериал в излишней романтизации вебкама, в то время как бэкграунд главных героев в виде неблагополучного города, торговли наркотиками и общей нереализованности, напротив, вызывает разговоры о том, что проект изображает занятых в этой индустрии людей маргиналами и неудачниками.

Вопрос о том, с какой интонацией стоит говорить о жизни секс-работников — сочувствующей, восторженной или нравоучительной, остается открытым, а ответ на него, очевидно, зависит от оптики создателя шоу. При этом главным достоинством Happy End становится то, что шоу не кидается ни в одну из этих крайностей, давая зрителю полную картину проблем, с которыми может столкнуться работник этой сферы. Появляются ли в жизни персонажей деньги, поклонники, новые знакомства и пропуски на закрытые тусовки? Да. Переживают ли они деанон и травлю, проблемы в личной жизни и конфликты с родственниками? Тоже да.

Исход здесь зависит от аппетитов и трезвой оценки ситуации: первого у пробивной Леры в избытке, зато второго явно не хватает. Боязнь остаться обычной девчонкой из провинции раз за разом подталкивает ее к глупым и необдуманным поступкам, а запас эмпатии к ней истощается с каждым эпизодом. Несмотря на это сюжетная линия Леры оборачивается вполне взвешенным анализом мира вебкама, а дополняют его инструкции от Влада, который прямым текстом проговаривает детали для не погруженного в тему зрителя.

«Это не порнуха, а вебкам, это вообще разные вещи», — говорит он в одной из серий.

И тут же поясняет, что топовые модели могут зарабатывать серьезные деньги, даже не обнажаясь, ведь вебкам — это не только про секс, но и про общение.

Впрочем, голых тел создатели Happy End не боятся и используют их вполне умело (по крайней мере до заключительных серий, в которых число людей без одежды резко увеличивается). Несмотря на выбранную тему и довольно смелый промоушен, шоу не стремится излишне эпатировать аудиторию, рассказывая не только про секс, но и про конфликт поколений, поиск себя и трогательную первую любовь. В интервью «Новой газете» режиссер Сангаджиев подтверждает, что не ставил задачи вывести вебкам на первый план:

"Я не вижу в этой истории эпатажа, не стремлюсь рассказывать про секс или порно. Генеральная ситуация — два молодых маленьких человека и их непомерные желания. Типичная проблема времени".

Третьим и, пожалуй, наиболее очевидным достоинством оказываются исполнители главных ролей Лена Тронина и Денис Власенко , которые аккуратно сглаживают добрую часть недочетов сериала. Благодаря им Happy End становится тем редким отечественным продуктом, в котором изображение зумеров не выглядит нелепо и гиперболизировано.

30-летняя Тронина убедительно перевоплощается в молодую взбалмошную девчонку, которой хочется красивой жизни и внимания, а трогательно заикающийся и опускающий глаза в кадре Власенко и вовсе оказывается главной звездой сериала, опередив и свою партнершу, и хорошо вжившегося в образ опасного хулигана Александра Горчилина

Кадр из сериала Happy End

Возможно, не последнюю роль тут сыграл и 33-летний Сангаджиев, который хоть и использовал все укоренившиеся инструменты изображения молодежи вроде мата, излишней зацикленности на сексе и наркотиках, смог показать, что этим картина мира зумеров не ограничивается.

Город грехов

К сожалению, изначально стремящийся охватить целый спектр проблем и переживаний Happy End довольно быстро вытесняет из повседневности главных героев какие-либо аспекты, кроме вебкама. Влад сидит дома, попеременно занимаясь то мастурбацией, то работой, Лера в свободное от стримов время ходит на встречи с друзьями из этой же индустрии, видится с поклонниками и посещает развязные вечеринки, куда тоже попадает благодаря карьере вебкам-модели.

Со временем жизнь персонажей становится все более закрытой и тесной, а их существование во многом ограничивается квартирой с бетонными стенами, секс-игрушками и ноутбуком. За окнами у них остается неоновая Москва, которая в сериале выглядит как карикатурный город грехов, куда герои отправляются ради тайных свиданий, игристого в ресторанах и тусовок с оргиями. Усугубляет эту нереалистичную картину столицы инфернальная героиня Лукерьи Ильяшенко , напоминающая не живого человека, а гостя из преисподней, преследующего героиню Трониной на пару с порнопродюсером Эдиком ( Даниил Воробьев ), — причем мотивы этого преследования остаются неясными до самого финала.

Не вызывающими доверия и откровенно комичными кажутся и другие персонажи сериала. Например, немногословный провинциальный наркобарон со своей свитой или нарочито манерный друг Леры из вебкам-студии. При этом настоящие провалы создателей Happy End кроются не столько в неубедительной игре отдельных актеров и их образах, сколько в мелких деталях, которые хоть и появляются в кадре всего на несколько секунд, но вызывают тот самый испанский стыд и снижают градус доверия к проекту.

Вопросы вызывает и стреляющая прямо в лоб реклама Альфа-Банка , и чересчур приятные интерьеры, в которых существуют в общем-то не особо богатые персонажи, и даже общение героини Любови Толкалиной Полины с посетителем видеочата: она просит показать фотографию его детей, на что мужчина демонстрирует снимок двух мальчишек, будто бы скачанный из первого попавшегося фотостока.

Все совпадения не случайны

Рассказ двух 19-летних, сбежавших из маленького городка и с легкостью взорвавших пространство секс-стримов, логично вызывает скепсис. Тем не менее еще более любопытным Happy End делает тот факт, что у Леры и Влада существуют вполне реальные прототипы в лице российской порнозвезды Евы Эльфи и ее парня, известного под псевдонимом Адам Оцелот.

В феврале прошлого года издание The Village выпустило о них большую статью , в которой пара рассказала, как переехала из Омска в Москву, когда бывшего бойфренда модели арестовали за продажу травы. За этим последовали попытки получить высшее образование, первые эротические съемки, совместные ролики на Pornhub и различные порнопремии.

Сейчас у Евы 1,4 миллиона фолловеров в Instagram и более 340 тысяч подписчиков на YouTube. Адам ей помогает: совмещает функции режиссера, продюсера и эсэмэмщика. В 2019 году они спонтанно поженились в Лас-Вегасе — можно сказать, что у этой истории все же получился счастливый конец.