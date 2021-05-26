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Netflix впервые снимет российский сериал

Мира Маркина
2 часа назад
Популярный стриминговый сервис Netflix объявил о старте съемок первого оригинального российского сериала. Об этом сообщают РИА Новости.
Netflix впервые снимет российский сериал
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Проект получил название "Анна К" и будет снят по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль исполнит Светлана Ходченкова.
@svetlana_khodchenkova
Действие сериала будет разворачиваться в современной России. По сюжету, светская львица и супруга будущего губернатора Санкт-Петербурга Каренина влюбляется в в наследника алюминиевой империи Вронского.
Над проектом будут работать известные продюсеры и сценаристы, в числе которых Евгений Никишов, Валерий Федорович, Наталья Меркулова, Роман Кантор и Алексей Чупов.
Сериал выйдет на платформе Netflix и будет доступен во всем мире. Отмечается, что "Анна К" станет первым сериалом, снятым российскими кинематографистами, для Netflix. Ранее сервис лишь покупал готовые проекты у российских продюсеров.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что компания Netflix приобрела фильм "Майор Гром: Чумной доктор".
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