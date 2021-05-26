Netflix впервые снимет российский сериал

Действие сериала будет разворачиваться в современной России. По сюжету, светская львица и супруга будущего губернатора Санкт-Петербурга Каренина влюбляется в в наследника алюминиевой империи Вронского.

Сериал выйдет на платформе Netflix и будет доступен во всем мире. Отмечается, что "Анна К" станет первым сериалом, снятым российскими кинематографистами, для Netflix. Ранее сервис лишь покупал готовые проекты у российских продюсеров.