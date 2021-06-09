Как провалился сериал с темнокожей королевой Англии

1 июня состоялась премьера нашумевшего сериала "Анна Болейн", где в роли королевы Англии сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит в роли королевы Англии.
Напомним, мини-сериал повествует о последних месяцах жизни Анны Болейн
и ее борьбе обществом Тюдоровской Англии. Героиня хочет обеспечить своей дочери хорошее будущее и страдает от того, что не родила наследника.
Однако зрителей сейчас больше интересует не сюжет сериала или талантливая игра актеров, а цвет кожи главной героине. Такое решение создателей сериала возмутило многих. Люди решили, что темнокожая королева Англии — это уже не толерантность и проявление расового равенства, а глупое искажение истории.
После того, как сериал вышел на экраны, стало ясно, что он провалился. Так, на крупнейшем в мире сайте о кинематографе Internet Movie Database за премьерную неделю сериал набрал 1,2 балла из 10 возможных. Такая оценка стала одним из худших результатов за всю историю телевизионных проектов. При этом отзывов о сериале собралось не мало. Чаще всего люди пишут о том, насколько несуразна идея продюсеров.
"О чем могли думать продюсеры, чтобы создать такое ужасное антиисторическое псевдо-развлечение?", "Что дальше? Королева Виктория и принц Альберт, которых сыграли Бейонсе и Джей Зи?", "Я продержался минут десять, полагаю, это должна была быть ультрасовременная драма, на самом деле это эпический провал. 1/10", — комментируют зрители.