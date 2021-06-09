Как провалился сериал с темнокожей королевой Англии

Однако зрителей сейчас больше интересует не сюжет сериала или талантливая игра актеров, а цвет кожи главной героине. Такое решение создателей сериала возмутило многих. Люди решили, что темнокожая королева Англии — это уже не толерантность и проявление расового равенства, а глупое искажение истории.

После того, как сериал вышел на экраны, стало ясно, что он провалился. Так, на крупнейшем в мире сайте о кинематографе Internet Movie Database за премьерную неделю сериал набрал 1,2 балла из 10 возможных. Такая оценка стала одним из худших результатов за всю историю телевизионных проектов. При этом отзывов о сериале собралось не мало. Чаще всего люди пишут о том, насколько несуразна идея продюсеров.