Дожить до 35: медицина прошлого в сериале «Больница Никербокер»

Если вы боитесь ходить к врачу и до сих пор не верите, что вакцины действительно работают, посмотрите сериал «Больница Никербокер», который развеет все мифы о медицинском прогрессе. Подробнее о сериале про медицину прошлого читайте в материале «Рамблера».

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Действие происходит в 1900 году в нью-йоркском госпитале «Никербокер», где врачам приходится ежедневно сталкиваться нос к носу с проблемами, борясь за жизни пациентов в полном отсутствие антибиотиков и современных технологий.

Доктор Джон Тэкери работает хирургом, но до изобретения лазерного скальпеля и компьютерной томографии еще далеко, в карету скорой помощи запрягают лошадей, кокаин используют в качестве анестезии. А таланта недостаточно, если вы хотите стать врачом.

Сценаристы со всей скрупулезностью подошли к написанию всех медицинских сцен, изучив архивные данные хирургических больниц и подробностей операций того времени, чтобы это было максимально правдоподобно.

Весь драматизм сериала строится вокруг высокой смертности пациентов, недостатке методов лечения и личных переживаниях главных героев-медиков. Представьте себе, что еще сто лет назад средний возраст жизни составлял 35-40 лет.