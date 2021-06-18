Компания Walt Disney опубликовала тизер обновленного мультипликационного сериала «Чип и Дейл», памятного всем детям девяностых на постсоветском пространстве. Мультфильм о веселой жизни двух бурундуков в городском парке был сделан французской студией Xilam Animation. Премьера назначена на 28 июля в онлайн-кинотеатре Disney+. Новая версия мультфильма вызывала оживленную дискуссию в соцсетях. «Рамблер» собрал самые разные мнения. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Сериал «Чип и Дейл спешат на помощь» с узнаваемой заставкой в свое время стал настоящим телехитом в России и других странах СНГ. А заодно подарил мальчишкам и девчонкам первый объект всеобщего обожания — мышку Гайку, умную блондинку в комбинезоне, предмет платонических чувств обоих спасателей. Собственно, в Сети до сих пор можно найти сообщества, посвященные этому персонажу. Кстати, ее имя в оригинале звучит как Gadget Hackwrench, в дословном переводе «Приспособление Гаечный ключ».

Новый мультфильм неприятно удивил повзрослевших поклонников «Спасателей». Критике подверглись не только образы главных героев, но и сам стиль мультфильма. Отсутствие других оригинальных героев из мультфильма 1989 года, также вызывало осуждение.

Эмиль Миншакиров: «Спасибо за уничтоженное детство! Какой-то Happy Tree Friends получился».

Руслан Кандабаров: «Короче, предлагаю задизлайкать оригинальный ролик на Ютубе, чтобы знали как портить детство!»

Александр Добролюбов: «Раньше они были крутыми ребятами, готовые спасти и помочь всех, всем и вся, а судя по ролику, превратились тупо в недалёких умом бурундуков? Отличный план! Явно не для тех, кто смотрел его раньше».

Данил Козырь: «Фемка Гаечка, графон вырви глаз, мои дети такое точно смотреть не будут, лучше включу старых добрых ЧиД».

Dredd Judge: «Просто ужас. Как можно убить оригинальную рисовку этим безобразием?»

Константин Погодаев: «Я честно пытался посмотреть это видео без предубеждения. Даже второй раз попытался посмотреть, но не смог. Что угодно говорите, но это не Чип и не Дейл. Это даже не Дисней. Просто рандомные бурундуки с канала Никелодеон. Сериальная муть с мелькающими картинками».

Алексей Алиханов: «Может хватит топтать детство?»

Иван Максимов : «Ясно, понятно. Очередной гвоздь в крышку гроба детства. Хотя мульт, наверняка, рассчитан не ностальгирующих дедов, а на нынешних малых».

Валерий Гайдученок: «Почему я вижу двух Скрэтчей? Где Чип и Дейл? И почему Гаечка стала фэм бурундуком?»

Алексей Коваленко: «Как так можно было изуродовать любимых героев в веке современных технологий?!!!» «Как так можно было изуродовать любимых героев в веке современных технологий?!!!»

Однако новый «Чип и Дейл» является перезапуском не «Спасателей», а оригинального сериала середины прошлого века. Там бурундуки являлись постоянными антагонистами пса Плуто и Дональда Дака. Однако эти мультфильмы не снискали особой популярности в России, а многие о них даже не знают. На это обстоятельство указали защитники нового сериала.

Александр Гринблат: «Это не Чип и Дейл спешат на помощь, а примерно то же самое, что было до того, когда они ещё были не спасателями, а обычными бурундуками, напрягающими основных диснеевских персонажей».

Клим Ковригин: «Чип и Дейл изначально были бесящими бурундуками. Советую ознакомится с чем-то кроме мультфильма про спасателей».

Алексей Дрогонов: «Вытьё ньюфагов, никогда не видевших оригинальных Чипа и Дейла... Хорошо, что в 1989 году, когда вышли Спасатели не был так развит интернет, иначе бы и Спасателей съели бы с г*****».

Алексей Дрогонов: «Причём тут спасатели? Они тут дикие зверушки, живут в парке, добавили одного-двух новых персонажей. В чём проблема-то?»

Артём Курило: «Ну давайте не хейтить и начнём с того, что это Чип и Дейл просто, а не Чип и Дейл спешат на помощь, это разные мульты, так что надежда ещё есть, а это, это считайте спиннофом».