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В России снимут сериал о Фаине Раневской. Что это будет

Диана Товсепова
11 часов назад
Советская актриса театра и кино Фаина Раневская до сих пор пользуется особой любовью российского зрителя. Многие ее слова разобрали на цитаты, а теперь об артистке снимут целый сериал.
В РФ снимут сериал о Фаине Раневской. Что это будет
Фото: РИА Новости, globallookpress.comРИА Новости, globallookpress.com
Так, компания Star Media начала съёмки многосерийного фильма «Фаина». Сериал будет состоять из восьми эпизодов Режиссером ленты станет Дмитрий Петрунь, а главную роль исполнит Мариэтта Цигаль-Полищук. Кроме того, в съемках примут участие Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Константин Лавроненко и другие артисты. Съемки пройдут на родине Раневской, в Таганроге, в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Выборге.
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Проект расскажет о непростой судьбе Раневской, которая прошла через разные тяжелые этапы жизни страны, с начала XX века. Зрители увидят юную Фаину Фельдман, которая вопреки воле родителей, отправляется в столицу строить театральную карьеру.
«Столица встречает её враждебно, но Фаину это мало волнует, тем более что в её жизни появляются настоящие друзья и наставники, которые учат, помогают, покровительствуют. Каждый мало-мальский успех сменяет серьёзная жизненная драма. Революция, потом война и всякий раз нешуточная борьба за жизнь, которая держится на хрупкой надежде, огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение», — говорится в аннотации ленты.
Главную роль сыграет Мариэтта Цигаль-Полищук — дочь актрисы Любови Полищук и художника Сергея Цигаля.
Актриса отметила, что с детства восхищалась Раневской, а сейчас постаралась узнать о ней все.
«Мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской, я не играю Фаину Георгиевну в точности такой, какой она была на самом деле, — глупо и пытаться на это претендовать... Мы создаём историю и некий образ, основанный на нашем восприятии её характера, жизни, ролей», — объяснила Цигаль-Полищук.
Режиссер Дмитрий Петрунь, известный по картинам «Воскресенский», «Молчание», отметил, что сериал расскажет о становлении актрисы и о человеческом выборе.
«Каждый день мы совершаем тот или иной выбор. Но как его сделать правильно, как не ошибиться, что влияет на этот выбор и что за ним стоит? Наш сериал покажет, как важно быть честным и по отношению к себе, и по отношению к своим близким», — отметил Петрунь.
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