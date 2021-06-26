В РФ снимут сериал о Фаине Раневской. Что это будет

Советская актриса театра и кино Фаина Раневская до сих пор пользуется особой любовью российского зрителя. Многие ее слова разобрали на цитаты, а теперь об артистке снимут целый сериал.

Фото: РИА Новости, globallookpress.com РИА Новости, globallookpress.com

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Проект расскажет о непростой судьбе Раневской, которая прошла через разные тяжелые этапы жизни страны, с начала XX века. Зрители увидят юную Фаину Фельдман, которая вопреки воле родителей, отправляется в столицу строить театральную карьеру.

«Столица встречает её враждебно, но Фаину это мало волнует, тем более что в её жизни появляются настоящие друзья и наставники, которые учат, помогают, покровительствуют. Каждый мало-мальский успех сменяет серьёзная жизненная драма. Революция, потом война и всякий раз нешуточная борьба за жизнь, которая держится на хрупкой надежде, огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение», — говорится в аннотации ленты.

Актриса отметила, что с детства восхищалась Раневской, а сейчас постаралась узнать о ней все.

«Мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской, я не играю Фаину Георгиевну в точности такой, какой она была на самом деле, — глупо и пытаться на это претендовать... Мы создаём историю и некий образ, основанный на нашем восприятии её характера, жизни, ролей», — объяснила Цигаль-Полищук.

Режиссер Дмитрий Петрунь, известный по картинам «Воскресенский», «Молчание», отметил, что сериал расскажет о становлении актрисы и о человеческом выборе.