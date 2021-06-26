В РФ снимут сериал о Фаине Раневской. Что это будет

«Столица встречает её враждебно, но Фаину это мало волнует, тем более что в её жизни появляются настоящие друзья и наставники, которые учат, помогают, покровительствуют. Каждый мало-мальский успех сменяет серьёзная жизненная драма. Революция, потом война и всякий раз нешуточная борьба за жизнь, которая держится на хрупкой надежде, огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение», — говорится в аннотации ленты.
«Мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской, я не играю Фаину Георгиевну в точности такой, какой она была на самом деле, — глупо и пытаться на это претендовать... Мы создаём историю и некий образ, основанный на нашем восприятии её характера, жизни, ролей», — объяснила Цигаль-Полищук.
«Каждый день мы совершаем тот или иной выбор. Но как его сделать правильно, как не ошибиться, что влияет на этот выбор и что за ним стоит? Наш сериал покажет, как важно быть честным и по отношению к себе, и по отношению к своим близким», — отметил Петрунь.