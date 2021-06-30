Турецкие сериалы по мотивам исторических событий

Создатели современных турецких сериалов постоянно вдохновляются историческим прошлым. В летописях страны существует множество легенд о великих завоеваниях, дворцовых интригах и запретной любви. «Рамблер» рекомендует четыре сериала, по которым можно изучать историю Турции и не только.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» Кадр из сериала «Великолепный век»

«Великолепный век» (2011 — 2014)

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Остросюжетный сериал основан на реальных событиях, произошедших во времена правления султана Сулеймана I. В основу истории взяли легенду о Хюррем Хасеки-султан, также известной как Роксолана. Факты и даже настоящее имя наложницы, а затем любимой жены Сулеймана I разрознены и противоречивы. В поздней литературной традиции девушка получила имя Александра.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Сериал рассказывает о жизни героини с событий, задокументированных исторически. Девушку во время набега берут в плен, привозят в Османскую империю и поручают султану. По совету мудрецов Александра не сопротивляется воле нового мужа, принимает ислам и получает имя Хюррем («приятная, цветущая»). Героиня из наложницы постепенно становится самой влиятельной женщиной в султанате, избавляясь от тех, кто мешает ей на пути.

«Воскресший Эртугрул» (2014 — 2019)

Приключенческий сериал основан на истории мусульманских тюрок-огузов XIII века. После монгольского завоевания Хорезма и разгрома собственного государства некогда могущественное огузское племя Кайи вынуждено переселиться в Анатолию. Повествование разворачивается вокруг жизни тюркского правителя Эртугрула.

Кадр из сериала «Воскресший Эртугрул»

Благодаря хитрости, уму и целеустремленности отважный воин завоевывает масштабные территории, в том числе всю западную часть Малой Азии. Прожив 93 года, правитель передает власть своему сыну, Осману I. Тот объединяет земли в великую Османскую империю, представители которой будут править на территории современной Турции вплоть до XX века.

«Курт Сеит и Александра» (2014)

Драматический телесериал частично основан на одноименном романе турецкой писательницы Нермин Безмен, частично на исторических событиях. В центре повествования — трагический роман между бывшим офицером из крымскотатарской семьи Куртом Сеитом и 16-летней русской аристократкой Александрой. Пара встречается на балу, но их любовь оказывается под угрозой из-за войны.

Кадр из сериала «Курт Сеит и Александра»

Курт Сеит отправляется на Карпаты защищать честь царя и отечества, но травма вынуждает вернуться в Санкт-Петербург. В столице вспыхивает революция, офицер оказывается в черном списке большевиков и вынужден бежать. С помощью друзей Курт Сеит и Александр уезжают в Стамбул, оставив прошлую жизнь позади.

«Восход Османской империи» (2020)

Документальный мини-сериал американско-турецкого производства рассказывает о падении столицы Византийской империи Константинополя и победах Мехмеда II Фатиха.

Кадр из сериала «Восход Османской империи»