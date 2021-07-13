"Где Лютик?": реакция Сети на тизер "Ведьмака 2"

На днях вышел тизер второго сезона фэнтези-сериала "Ведьмак", снятого по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Ролик вышел как на англоязычном, так и на русскоязычном каналах Netflix . "Рамблер" собрал реакции пользователей Сети на долгожданное продолжение шоу.

Новый сезон состоит из восьми серий и выходит 17 декабря. Большинство англоязычной аудитории отметило, что смириться с долгим ожиданием будет сложно.

До декабря так долго ждать... Но я уверен, сезон того стоит.

The Witcher: Season 2 Teaser Trailer | Netflix

Тоже не могу дождаться. На ТВ нет ничего подобного. "Ведьмаку заплатите чеканной монетой...".

The Witcher: Season 2 Teaser Trailer | Netflix

Жду не дождусь этого сериала. Не был так взволнован со времен "Игры престолов". Верю, что он нас не подведет.

The Witcher: Season 2 Teaser Trailer | Netflix

Многие отмечали высокое качество как самого тизера, так и грядущего сезона.

Лучшее в этом трейлере то, что они не особо раскрыли тех самых монстров, которые я хочу увидеть.

The Witcher: Season 2 Teaser Trailer | Netflix

Выглядит намного лучше, чем первый сезон. И нам показали Каэр Морхен. Теперь я правда заинтересован.

The Witcher: Season 2 Teaser Trailer | Netflix

Русскоязычная аудитория была более критична. Пользователям не понравилось, что с первоисточником Сапковского обошлись довольно обошлись. Например, что линия Геральта и Цири выглядит более романтической, чем в оригинале.

Гоп Бубко:

Теперь люди, толком не знающие лор вселенной, начнут шипперить Геральта и Цири, а все из-за того, а по сути, он ей был как отец. В трейлере это почти не отображено. Выглядят как одногодки из-за её пластических операций. Аааррргх!

Среди комментаторов даже зародилась шутка про то, что сценаристам Netflix нужен меч.

максим я:

Теперь у ведьмака должно быть три меча-один для людей,второй для чудовищ и третий для сценаристов Нетфликса

Oro Jackson:

- используй серебряный меч против этого монстра!

- я храню его для тварей пострашнее

- каких?

- сценаристов Netflix

Один из самых залайканных комментариев — вопрос, что же случилось со знаменитым бардом Лютиком.

AsiaNas:

у меня только один вопрос: где, черт возьми, лютик

Пользователей также возмутил факт, что в фэнтези-сериале играют темнокожие актеры. Действие "Ведьмака" разворачивается в мире, напоминающем средневековую Европу, и по мнению комментаторов, там не могло быть людей с темной кожей.

Denis Sopynov:

Не думал что придётся за это благодарить, но спасибо за то что Весемир не тёмнокожий.

Евгений Сергеевич:

Негры в заснеженном зимнем лесу без шапок. Не ну я понимаю фентези, магия, но всему есть предел.

Dark Cybran:

Ужас, что делают темнокожие люди в средневековой Польше