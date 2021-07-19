Что известно о самом дорогом сериале года

В настоящее время HBO завершает подбор актерского состава на свой новый сериал «Одни из нас», одним из режиссеров которого, кстати, является Кантемир Балагов . В отчете сообщается, что проект по расходам на каждую серию превзойдет «Игру престолов»

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Президент ассоциации кинохудожников и техническихспециалистов Дамиан Петти в интервью Forbes сообщил, что каждая серия сериала «Одни из нас» превышаетвосьмизначное число. Если это правда, один эпизод может стоить не менее 10 миллионов долларов, а в сумме это составляет 100 миллионов долларов за сезон из десяти серий.

Forbes добавляет, что из-за «очень громкого» заявления Дамиана сезон потенциально может стоить 150 миллионов долларов, что определенно выходит за рамки бюджета даже последних сезонов «Игры престолов».

Напомним, что бюджет шестого сезона «Игры престолов»составлял 10 миллионов долларов за серию, а уже к 8, финальному, сезону, стоимость одного эпизода составляла 15 миллионов долларов.