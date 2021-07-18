Happy Tree Friends: мультфильм, который запретили

Популярный мультсериал Happy Tree Friends в жанре черного юмора рассказывает о жизни нескольких зверей, чьи приключения всегда заканчиваются трагедией с летальным исходом. "Рамблер" расскажет о мультфильме подробнее, а также о его судьбе в России.

Фото: Кадр из мультфильма Happy Tree Friends Кадр из мультфильма Happy Tree Friends

Сериал был создан в США в 1999 году, всего в нем 182 эпизода. Его сюжеты никак не связаны — в конце каждого мультфильма все или большинство действующих лиц погибает, но в новых сериях они опять появляются живыми. И в конце каждой серии после титров появляется надпись с полезным советом, например, "Переходя улицу, смотрите в обе стороны".

В России на протяжении долгого времени мультфильм транслировался на телеканале "2х2". И в В 2008 году Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия посчитала, что данный сериал "пропагандирует культ насилия и жестокости, наносит ущерб здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка, посягает на общественную нравственность". Таким образом, мультфильм был снят с эфира.