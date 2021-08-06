7 достойных российских сериалов

Многие зрители довольно скептически относятся к современной российской киноиндустрии и предпочитают зарубежное кино. Тогда назревает вопрос: стоит ли быть такими категоричными? Между тем спешим заверить, что среди отечественных фильмов и шоу каждый найдет себе что-то по душе. Потому редакция Passion.ru подготовила для вас подборку российских сериалов, которые вполне способны составить достойную конкуренцию иностранному кино.
Рейтинг:8,1
Жанр:триллер, криминал, драма
Режиссер:Юрий Быков
Год выпуска:2015 (1 сезон), 2020 (2 сезон)
Почему смотреть?
Нашумевший «Метод» действительно захватывает и удерживает внимание зрителя. Он смотрится буквально на одном дыхании, поскольку скорее хочется найти ответы на все вопросы, возникшие при просмотре. В ленте вы найдете запутанный сюжет, преступления и их раскрытие, загадки и ответы на них, а также историю любви.
Кроме того, в главных ролях — целая россыпь российских звезд: один из самых интереснейших отечественных актеров Константин Хабенский воплотил на экране следователя-маньяка Родиона Меглина, его напарницу Есеню сыграла Паулина Андреева, также в касте популярный и любимый миллионами Саша Петров.
Сюжет
В центре внимания зрителя оказывается выпускница юрфака Есения, которая попадает в команду к главному герою Родиону Меглину. Он следователь c неоднозначной репутацией, который привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода. Они вместе принимаются расследовать жестокие преступления параллельно с несколькими главными делами, которые раскрывают на протяжении всего сериала.
Рейтинг:8,3
Жанр:драма, криминал
Режиссеры:1 сезон — Константин Статский, 2 и 3 сезон — Николай Булыгин и Максим Полинский
Год выпуска:2014 (1 сезон), 2016 (2 сезон), 2017 (3 сезон)
Почему смотреть?
В сериале обыгрывается жизнь золотой молодежи, любовный треугольник и все параллельно с увлекательной детективной историей.
Главным героем оказался харизматичный актер Павел Прилучный, знакомый многим благодаря сериалу «Закрытая школа» и фильму «На игре». Кроме него ключевые роли исполнили Карина Разумовская в образе следователя, а ее коллегу и возлюбленного Данилу сыграл Денис Шведов. Также в сериале снимались Александр Обласов, Дмитрий Шевченко и другие.
Сюжет
История начинается с описания жизни «мажора» Игоря Соколовского — типичного представителя золотой молодежи, ведущего разгульный образ жизни. В результате очередной безумной выходки влиятельный отец устроил его на работу в отдел полиции к Виктории Родионовой и Даниилу. В непривычной обстановке главный герой постепенно начинает меняться в лучшую сторону, там же начинается неоднозначная история любви и сюжет закручивается все сильнее.
Рейтинг:7,4
Жанр:драма
Режиссер:Иван Китаев
Год выпуска:2018 (1 сезон), 2019 (2 сезон), 2021 (3 сезон)
Почему смотреть?
«Бывшие» — еще один сериал в нашей подборке, главным героем которого становится представитель золотой молодежи. История рассказывает о проблемах, вытекающих из «красивой» жизни: зависимость, психологические проблемы, недопонимание и прочее. Кинолента затягивает зрителя увлекательным и динамичным сюжетом с первых серий.
Главную роль Яны получила актриса Любовь Аксенова, а ее возлюбленного по сериалу Илью сыграл Денис Шведов. Также в актерский состав попали Наталья Рогожкина, Виталий Хаев, Софья Лебедева, Григорий Чабан, Полина Гагарина, Анатолий Журавлёв и другие.
Сюжет
Дочь богатых родителей в результате разгульного образа жизни оказывается в реабилитационном центре. Там ей помогает психолог Илья, у которого самого есть зависимость за плечами, но не наркотическая, а алкогольная. После долгих упорств Яна открывается своему доктору и буквально вцепляется в него, между ними возникают теплые чувства. Сюжетные линии героев интересно переплетаются, создавая увлекательную историю.
Рейтинг:6,8
Жанр:драма, триллер
Режиссеры:1 сезон — Константин Богомолов, 2 сезон — Дарья Жук и 3 сезон — Юрий Мороз
Год выпуска:2019 (1 сезон), 2019 (2 сезон), 2021 (3 сезон)
Почему смотреть?
Сериал раскрывает жизнь богатых людей и тех, кто хочет влиться в высшее общество. В мире высокопоставленных лиц все герои переплетены между собой, кажется, что все они любовники. Запутанные амурные дела, интриги, разврат, деньги, власть увлекают и завораживают зрителя.
Актерский состав наполнен популярными отечественными актерами, среди них Сергей Бурунов, Дарья Мороз, Марина Зудина, Александра Ребенок, Владимир Мишуков и Сабина Ахмедова. Одну из главных героинь сыграла жена генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста Софья Эрнст.
Сюжет
Первый сезон начинается с нескольких сюжетных линий. Во-первых, девушка из провинциального российского города Даша пытается покорить столицу и стать светской львицей. Во-вторых, сотрудница полиции Лена расследует дело об убийстве пассии крупного чиновника. В результате искусствовед Дарья вливается в мир богатых любовников, что по воле судьбы случается и со следователем Леной.
Рейтинг:7,8
Жанр:детектив, триллер, драма, военный, история
Режиссеры:Валерий Федорович, Павел Костомаров, Евгений Никишов, Степан Гордеев
Год выпуска:2020
Почему смотреть?
Пугающая и запутанная история-загадка, на которую до сих пор нет однозначного ответа. Речь идет о таинственной смерти группы туристов в 1959 году на именуемом ныне перевале Дятлова. Создатели сериала решили пролить свет на трагедию и предложить свое видение дела.
Организатора турпохода Игоря Дятлова сыграл актер Иван Мулин, известный по роли Антипова в хитовом сериале «Молодежка». Также в фильме появились Александр Метелкин, Петр Федоров, Мария Луговая, Егор Бероев, Максим Емельянов, Максим Костромыкин, Владимир Симонов, Алексей Бардуков и другие.
Сюжет
В основе сюжета сразу две временные линии, чередующиеся друг с другом. В первую очередь это путь группы студентов, отправившихся в туристический поход, откуда никто из ребят не вернулся живым. Параллельно с их путешествием речь идет о расследовании смертей под руководством майора КГБ Олега Костина (его сыграл актер Петр Федоров).
Рейтинг:7,8
Жанр:драма, комедия, криминал
Режиссеры:1 сезон — Илья Аксёнов и 2 сезон — Антон Фёдоров
Год выпуска:2020 (1 сезон), 2021 (2 сезон)
Почему смотреть?
Сериал отправит зрителя в лихие 90-е и вызовет ностальгию у людей, заставших это нелегкое время, а также будет не менее интересен современной молодежи. Перенос во времени усиливает буквально каждая деталь, на экране все напоминает о тех временах, будь то локация, костюмы героев или вещица вроде «Денди». Режиссеры решили показать, как во время перемен, а именно после распада СССР, жили простые люди. В киноленте освещается период взросления, подростковые приключения, бандитские разборки, семейные конфликты и много сюжетных линий.
Главные роли достались молодым актерам Егору Губареву, Валентине Ляпиной, Егору Абрамову и Федору Рощину. Кроме того, на экране появились Юрий Борисов и Ксения Каталымова.
Сюжет
Создатели драмы переносят зрителя в 1993 год, в котором живет группа подростков. Среди них — главный герой 14-летний Санька Рябинин. Он переживает переходный возраст, пытается найти себя, а вокруг тоже сложные времена и у всей страны переломный момент. Тогда мальчик становится на распутье между честным и достойным образом жизни и опасным, но интригующим криминальным миром.
Рейтинг:7,8
Жанр:драма, комедия, криминал
Режиссер:Эдуард Оганесян
Год выпуска:2020
Почему смотреть?
Создатели фильма одни из немногих в российской киноиндустрии, кто заговорил о проституции. Однако зрителя уверяют, что героини не совсем падшие женщины, у них есть желание и мечта освободиться от этой грязи и стать свободными от «крыши» сутенера.
В главных ролях засветились Ирина Горбачева (Жанна) и начинающие актрисы Ирина Носова (Света), Варвара Шмыкова (Люда) и Алена Михайлова (Марина). Также работали над сериалом Виталий Кищенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гилев и Антон Лапенко.
Сюжет
В центре картины четыре подруги-проститутки. Одна из них смогла выбраться из этого «болота» и отправилась в Москву. Однако по иронии судьбы спустя время вернулась к себе в провинцию на юге. Там она уговорила своих подруг бросить непристойный заработок и вовлекла их в авантюру: предложила открыть свой бизнес. Как сложится их судьба, выдержит ли дружба испытания и получится ли у девушек стать свободными?