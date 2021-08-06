7 достойных российских сериалов

Многие зрители довольно скептически относятся к современной российской киноиндустрии и предпочитают зарубежное кино. Тогда назревает вопрос: стоит ли быть такими категоричными? Между тем спешим заверить, что среди отечественных фильмов и шоу каждый найдет себе что-то по душе. Потому редакция Passion.ru подготовила для вас подборку российских сериалов, которые вполне способны составить достойную конкуренцию иностранному кино.

Фото: Passion.ru Passion.ru

«Метод»

Видео дня

Рейтинг:8,1

Жанр:триллер, криминал, драма

Режиссер:Юрий Быков

Год выпуска:2015 (1 сезон), 2020 (2 сезон)

Passion.ru

Почему смотреть?

Нашумевший «Метод» действительно захватывает и удерживает внимание зрителя. Он смотрится буквально на одном дыхании, поскольку скорее хочется найти ответы на все вопросы, возникшие при просмотре. В ленте вы найдете запутанный сюжет, преступления и их раскрытие, загадки и ответы на них, а также историю любви.

Кроме того, в главных ролях — целая россыпь российских звезд: один из самых интереснейших отечественных актеров Константин Хабенский воплотил на экране следователя-маньяка Родиона Меглина, его напарницу Есеню сыграла Паулина Андреева, также в касте популярный и любимый миллионами Саша Петров.

Сюжет

В центре внимания зрителя оказывается выпускница юрфака Есения, которая попадает в команду к главному герою Родиону Меглину. Он следователь c неоднозначной репутацией, который привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода. Они вместе принимаются расследовать жестокие преступления параллельно с несколькими главными делами, которые раскрывают на протяжении всего сериала.

«Мажор»

Рейтинг:8,3

Жанр:драма, криминал

Режиссеры:1 сезон — Константин Статский, 2 и 3 сезон — Николай Булыгин и Максим Полинский

Год выпуска:2014 (1 сезон), 2016 (2 сезон), 2017 (3 сезон)

Passion.ru

Почему смотреть?

В сериале обыгрывается жизнь золотой молодежи, любовный треугольник и все параллельно с увлекательной детективной историей.

Главным героем оказался харизматичный актер Павел Прилучный, знакомый многим благодаря сериалу «Закрытая школа» и фильму «На игре». Кроме него ключевые роли исполнили Карина Разумовская в образе следователя, а ее коллегу и возлюбленного Данилу сыграл Денис Шведов. Также в сериале снимались Александр Обласов, Дмитрий Шевченко и другие.

Сюжет

История начинается с описания жизни «мажора» Игоря Соколовского — типичного представителя золотой молодежи, ведущего разгульный образ жизни. В результате очередной безумной выходки влиятельный отец устроил его на работу в отдел полиции к Виктории Родионовой и Даниилу. В непривычной обстановке главный герой постепенно начинает меняться в лучшую сторону, там же начинается неоднозначная история любви и сюжет закручивается все сильнее.

«Бывшие»

Рейтинг:7,4

Жанр:драма

Режиссер:Иван Китаев

Год выпуска:2018 (1 сезон), 2019 (2 сезон), 2021 (3 сезон)

Passion.ru

Passion.ru

Почему смотреть?

«Бывшие» — еще один сериал в нашей подборке, главным героем которого становится представитель золотой молодежи. История рассказывает о проблемах, вытекающих из «красивой» жизни: зависимость, психологические проблемы, недопонимание и прочее. Кинолента затягивает зрителя увлекательным и динамичным сюжетом с первых серий.

Сюжет

Дочь богатых родителей в результате разгульного образа жизни оказывается в реабилитационном центре. Там ей помогает психолог Илья, у которого самого есть зависимость за плечами, но не наркотическая, а алкогольная. После долгих упорств Яна открывается своему доктору и буквально вцепляется в него, между ними возникают теплые чувства. Сюжетные линии героев интересно переплетаются, создавая увлекательную историю.

«Содержанки»

Рейтинг:6,8

Жанр:драма, триллер

Год выпуска:2019 (1 сезон), 2019 (2 сезон), 2021 (3 сезон)

Passion.ru

Почему смотреть?

Сериал раскрывает жизнь богатых людей и тех, кто хочет влиться в высшее общество. В мире высокопоставленных лиц все герои переплетены между собой, кажется, что все они любовники. Запутанные амурные дела, интриги, разврат, деньги, власть увлекают и завораживают зрителя.

Сюжет

Первый сезон начинается с нескольких сюжетных линий. Во-первых, девушка из провинциального российского города Даша пытается покорить столицу и стать светской львицей. Во-вторых, сотрудница полиции Лена расследует дело об убийстве пассии крупного чиновника. В результате искусствовед Дарья вливается в мир богатых любовников, что по воле судьбы случается и со следователем Леной.

«Перевал Дятлова»

Рейтинг:7,8

Жанр:детектив, триллер, драма, военный, история

Год выпуска:2020

Passion.ru

Почему смотреть?

Пугающая и запутанная история-загадка, на которую до сих пор нет однозначного ответа. Речь идет о таинственной смерти группы туристов в 1959 году на именуемом ныне перевале Дятлова. Создатели сериала решили пролить свет на трагедию и предложить свое видение дела.

Сюжет

В основе сюжета сразу две временные линии, чередующиеся друг с другом. В первую очередь это путь группы студентов, отправившихся в туристический поход, откуда никто из ребят не вернулся живым. Параллельно с их путешествием речь идет о расследовании смертей под руководством майора КГБ Олега Костина (его сыграл актер Петр Федоров).

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Рейтинг:7,8

Жанр:драма, комедия, криминал

Режиссеры:1 сезон — Илья Аксёнов и 2 сезон — Антон Фёдоров

Год выпуска:2020 (1 сезон), 2021 (2 сезон)

Passion.ru

Почему смотреть?

Сериал отправит зрителя в лихие 90-е и вызовет ностальгию у людей, заставших это нелегкое время, а также будет не менее интересен современной молодежи. Перенос во времени усиливает буквально каждая деталь, на экране все напоминает о тех временах, будь то локация, костюмы героев или вещица вроде «Денди». Режиссеры решили показать, как во время перемен, а именно после распада СССР, жили простые люди. В киноленте освещается период взросления, подростковые приключения, бандитские разборки, семейные конфликты и много сюжетных линий.

Сюжет

Создатели драмы переносят зрителя в 1993 год, в котором живет группа подростков. Среди них — главный герой 14-летний Санька Рябинин. Он переживает переходный возраст, пытается найти себя, а вокруг тоже сложные времена и у всей страны переломный момент. Тогда мальчик становится на распутье между честным и достойным образом жизни и опасным, но интригующим криминальным миром.

«Чики»

Рейтинг:7,8

Жанр:драма, комедия, криминал

Режиссер:Эдуард Оганесян

Год выпуска:2020

Passion.ru

Почему смотреть?

Создатели фильма одни из немногих в российской киноиндустрии, кто заговорил о проституции. Однако зрителя уверяют, что героини не совсем падшие женщины, у них есть желание и мечта освободиться от этой грязи и стать свободными от «крыши» сутенера.

Сюжет