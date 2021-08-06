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7 достойных российских сериалов, которые вы, возможно, пропустили

Passion.ru
51 минуту назад

Многие зрители довольно скептически относятся к современной российской киноиндустрии и предпочитают зарубежное кино. Тогда назревает вопрос: стоит ли быть такими категоричными? Между тем спешим заверить, что среди отечественных фильмов и шоу каждый найдет себе что-то по душе. Потому редакция Passion.ru подготовила для вас подборку российских сериалов, которые вполне способны составить достойную конкуренцию иностранному кино.

7 достойных российских сериалов
Фото: Passion.ruPassion.ru

«Метод»

Видео дня

Рейтинг:8,1

Жанр:триллер, криминал, драма

Режиссер:Юрий Быков

Год выпуска:2015 (1 сезон), 2020 (2 сезон)

Passion.ru

Почему смотреть?

Нашумевший «Метод» действительно захватывает и удерживает внимание зрителя. Он смотрится буквально на одном дыхании, поскольку скорее хочется найти ответы на все вопросы, возникшие при просмотре. В ленте вы найдете запутанный сюжет, преступления и их раскрытие, загадки и ответы на них, а также историю любви.

Кроме того, в главных ролях — целая россыпь российских звезд: один из самых интереснейших отечественных актеров Константин Хабенский воплотил на экране следователя-маньяка Родиона Меглина, его напарницу Есеню сыграла Паулина Андреева, также в касте популярный и любимый миллионами Саша Петров.

Сюжет

В центре внимания зрителя оказывается выпускница юрфака Есения, которая попадает в команду к главному герою Родиону Меглину. Он следователь c неоднозначной репутацией, который привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода. Они вместе принимаются расследовать жестокие преступления параллельно с несколькими главными делами, которые раскрывают на протяжении всего сериала.

«Мажор»

Рейтинг:8,3

Жанр:драма, криминал

Режиссеры:1 сезон — Константин Статский, 2 и 3 сезон — Николай Булыгин и Максим Полинский

Год выпуска:2014 (1 сезон), 2016 (2 сезон), 2017 (3 сезон)

Passion.ru

Почему смотреть?

В сериале обыгрывается жизнь золотой молодежи, любовный треугольник и все параллельно с увлекательной детективной историей.

Главным героем оказался харизматичный актер Павел Прилучный, знакомый многим благодаря сериалу «Закрытая школа» и фильму «На игре». Кроме него ключевые роли исполнили Карина Разумовская в образе следователя, а ее коллегу и возлюбленного Данилу сыграл Денис Шведов. Также в сериале снимались Александр Обласов, Дмитрий Шевченко и другие.

Сюжет

История начинается с описания жизни «мажора» Игоря Соколовского — типичного представителя золотой молодежи, ведущего разгульный образ жизни. В результате очередной безумной выходки влиятельный отец устроил его на работу в отдел полиции к Виктории Родионовой и Даниилу. В непривычной обстановке главный герой постепенно начинает меняться в лучшую сторону, там же начинается неоднозначная история любви и сюжет закручивается все сильнее.

«Бывшие»

Рейтинг:7,4

Жанр:драма

Режиссер:Иван Китаев

Год выпуска:2018 (1 сезон), 2019 (2 сезон), 2021 (3 сезон)

Passion.ru
Passion.ru

Почему смотреть?

«Бывшие» — еще один сериал в нашей подборке, главным героем которого становится представитель золотой молодежи. История рассказывает о проблемах, вытекающих из «красивой» жизни: зависимость, психологические проблемы, недопонимание и прочее. Кинолента затягивает зрителя увлекательным и динамичным сюжетом с первых серий.

Главную роль Яны получила актриса Любовь Аксенова, а ее возлюбленного по сериалу Илью сыграл Денис Шведов. Также в актерский состав попали Наталья Рогожкина, Виталий Хаев, Софья Лебедева, Григорий Чабан, Полина Гагарина, Анатолий Журавлёв и другие.

Сюжет

Дочь богатых родителей в результате разгульного образа жизни оказывается в реабилитационном центре. Там ей помогает психолог Илья, у которого самого есть зависимость за плечами, но не наркотическая, а алкогольная. После долгих упорств Яна открывается своему доктору и буквально вцепляется в него, между ними возникают теплые чувства. Сюжетные линии героев интересно переплетаются, создавая увлекательную историю.

«Содержанки»

Рейтинг:6,8

Жанр:драма, триллер

Режиссеры:1 сезон — Константин Богомолов, 2 сезон — Дарья Жук и 3 сезон — Юрий Мороз

Год выпуска:2019 (1 сезон), 2019 (2 сезон), 2021 (3 сезон)

Passion.ru

Почему смотреть?

Сериал раскрывает жизнь богатых людей и тех, кто хочет влиться в высшее общество. В мире высокопоставленных лиц все герои переплетены между собой, кажется, что все они любовники. Запутанные амурные дела, интриги, разврат, деньги, власть увлекают и завораживают зрителя.

Актерский состав наполнен популярными отечественными актерами, среди них Сергей Бурунов, Дарья Мороз, Марина Зудина, Александра Ребенок, Владимир Мишуков и Сабина Ахмедова. Одну из главных героинь сыграла жена генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста Софья Эрнст.

Сюжет

Первый сезон начинается с нескольких сюжетных линий. Во-первых, девушка из провинциального российского города Даша пытается покорить столицу и стать светской львицей. Во-вторых, сотрудница полиции Лена расследует дело об убийстве пассии крупного чиновника. В результате искусствовед Дарья вливается в мир богатых любовников, что по воле судьбы случается и со следователем Леной.

«Перевал Дятлова»

Рейтинг:7,8

Жанр:детектив, триллер, драма, военный, история

Режиссеры:Валерий Федорович, Павел Костомаров, Евгений Никишов, Степан Гордеев

Год выпуска:2020

Passion.ru

Почему смотреть?

Пугающая и запутанная история-загадка, на которую до сих пор нет однозначного ответа. Речь идет о таинственной смерти группы туристов в 1959 году на именуемом ныне перевале Дятлова. Создатели сериала решили пролить свет на трагедию и предложить свое видение дела.

Организатора турпохода Игоря Дятлова сыграл актер Иван Мулин, известный по роли Антипова в хитовом сериале «Молодежка». Также в фильме появились Александр Метелкин, Петр Федоров, Мария Луговая, Егор Бероев, Максим Емельянов, Максим Костромыкин, Владимир Симонов, Алексей Бардуков и другие.

Сюжет

В основе сюжета сразу две временные линии, чередующиеся друг с другом. В первую очередь это путь группы студентов, отправившихся в туристический поход, откуда никто из ребят не вернулся живым. Параллельно с их путешествием речь идет о расследовании смертей под руководством майора КГБ Олега Костина (его сыграл актер Петр Федоров).

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Рейтинг:7,8

Жанр:драма, комедия, криминал

Режиссеры:1 сезон — Илья Аксёнов и 2 сезон — Антон Фёдоров

Год выпуска:2020 (1 сезон), 2021 (2 сезон)

Passion.ru

Почему смотреть?

Сериал отправит зрителя в лихие 90-е и вызовет ностальгию у людей, заставших это нелегкое время, а также будет не менее интересен современной молодежи. Перенос во времени усиливает буквально каждая деталь, на экране все напоминает о тех временах, будь то локация, костюмы героев или вещица вроде «Денди». Режиссеры решили показать, как во время перемен, а именно после распада СССР, жили простые люди. В киноленте освещается период взросления, подростковые приключения, бандитские разборки, семейные конфликты и много сюжетных линий.

Главные роли достались молодым актерам Егору Губареву, Валентине Ляпиной, Егору Абрамову и Федору Рощину. Кроме того, на экране появились Юрий Борисов и Ксения Каталымова.

Сюжет

Создатели драмы переносят зрителя в 1993 год, в котором живет группа подростков. Среди них — главный герой 14-летний Санька Рябинин. Он переживает переходный возраст, пытается найти себя, а вокруг тоже сложные времена и у всей страны переломный момент. Тогда мальчик становится на распутье между честным и достойным образом жизни и опасным, но интригующим криминальным миром.

«Чики»

Рейтинг:7,8

Жанр:драма, комедия, криминал

Режиссер:Эдуард Оганесян

Год выпуска:2020

Passion.ru

Почему смотреть?

Создатели фильма одни из немногих в российской киноиндустрии, кто заговорил о проституции. Однако зрителя уверяют, что героини не совсем падшие женщины, у них есть желание и мечта освободиться от этой грязи и стать свободными от «крыши» сутенера.

В главных ролях засветились Ирина Горбачева (Жанна) и начинающие актрисы Ирина Носова (Света), Варвара Шмыкова (Люда) и Алена Михайлова (Марина). Также работали над сериалом Виталий Кищенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гилев и Антон Лапенко.

Сюжет

В центре картины четыре подруги-проститутки. Одна из них смогла выбраться из этого «болота» и отправилась в Москву. Однако по иронии судьбы спустя время вернулась к себе в провинцию на юге. Там она уговорила своих подруг бросить непристойный заработок и вовлекла их в авантюру: предложила открыть свой бизнес. Как сложится их судьба, выдержит ли дружба испытания и получится ли у девушек стать свободными?

Сериалы,Бывшие,Содержанки,Ксения Каталымова,Дарья Жук,Варвара Шмыкова,Федор Рощин,Егор Губарев,Антон Лапенко,Максим Костромыкин,Игорь Дятлов,Максим Емельянов,Наталья Рогожкина,Илья Аксенов,Александр Метелкин,Игорь Соколовский,Сергей Гилев,Алена Михайлова,Виктория Родионова,Юрий Мороз,Карина Разумовская,Мария Луговая,Евгений Никишов,Ирина Носова,Иван Мулин,Валентина Ляпина,Григорий Чабан,Софья Лебедева,Виталий Хаев,Алексей Бардуков,Владимир Мишуков,Павел Костомаров,Александра Ребенок,Анатолий Журавлев,Константин Статский,Виталий Кищенко,Сергей Бурунов,Сабина Ахмедова,Константин Эрнст,Виктория Толстоганова,Ирина Горбачева,Олег Костин,Егор Бероев,Дмитрий Шевченко,Владимир Симонов,Антон Федоров,Дарья Мороз,Павел Прилучный,Александр Обласов,Полина Гагарина,Юрий Борисов,Петр Федоров,Константин Богомолов,Любовь Аксенова,Денис Шведов,Паулина Андреева,Константин Хабенский,Марина Зудина,passion.ru,
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