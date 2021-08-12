Мультфильм "Маша и Медведь" стал самым популярным в мире

Звание самого популярного в мире детского мультсериала теперь гордо носит "Маша и Медведь". Именно эта работа заняла первое место в рейтинге детского контента Parrot Analytics, сообщила пресс-служба компании Animaccord.

Фото: Кадр из сериала "Маша и Медведь" Кадр из сериала "Маша и Медведь"

"Международное исследовательское агентство Parrot Analytics опубликовало список самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста в мире (август 2021-го), который возглавил российский мультсериал производства студии Animaccord "Маша и Медведь",

— сообщается в релизе.

Также отмечено, что в течение последних 60 дней мультсериал опережает таких мастодонтов как "Свинка Пеппа", "Щенячий патруль" и "Улица Сезам".

Результаты рейтинга основаны на мониторинге свыше десяти тысяч шоу, представленных на аналитической платформе, и измерении онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних двух месяцев.