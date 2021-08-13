5 мистических сериалов для любителей ужасов

Поклонники жутких историй и сериала «Сверхъестественное» постоянно находятся в поиске чего-то новенького. «Рамблер» решил помочь с выбором и собрал лучшие мистические проекты.

Фото: Кадр из сериала "Американская история ужасов" Кадр из сериала "Американская история ужасов"

«Призраки дома на холме»

Драматический ужастик от Netflix, события которого разворачиваются в начале 90-х в многодетной семье. Супруги переезжают в старый особняк в лесу, планируя его отремонтировать и выгодно продать, но в первую же ночь сталкиваются с местными «жителями».

Кадр из сериала "Призраки дома на холме"

«Американская история ужасов»

Каждый новый сезон – новая хоррор-история (то действия разворачиваются в психушке, то на острове с паранормальными явлениями, то в летнем лагере, который становится местом массовой резни – проект впечатлит даже бывалого поклонника ужастиков). Уже отснято 13 сезонов - серий хватит не на одни выходные.

Кадр из сериала "Американская история ужасов"

«Страшные сказки»

Проект в жанре фэнтези про всевозможных персонажей фольклорных ужасов: викторианский Лондон заполонен демонами, вампирами во главе с графом Дракулой, живыми мертвецами и другой нечистью. Сериал отлично заходит фанатам хорроров и актрисы Евы Грин.

Кадр из сериала "Страшные сказки"

«Земля монстров»

Мини-сериал (всего 8 серий) от автора «Проклятия» о том, как местные жители сталкиваются с монстрами — от русалок до живых мертвецов (звучит зловеще, не правда ли) — в разных уголках США. Эти встречи кардинально меняют их жизнь и помогают пересмотреть отношение к их сложным жизненным ситуациям.

Кадр из сериала "Земля монстров"

«Призраки усадьбы Блай»

События сериала разворачиваются в поместье лондонского лорда, который становится опекуном малолетних племянников и нанимает им няню. Ей-то и предстоит узнать о загадочной гибели своей предшественницы и столкнуться со странностями юных воспитанников.