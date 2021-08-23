5 лучших адаптаций зарубежных сериалов

Давно прошли те времена, когда все российское было принято всячески ругать. Причем часто бывает так, что самые яростные критики даже не пытаются для начала разобраться в вопросе, например, взять и посмотреть хотя бы несколько эпизодов отечественного сериала. "Рамблер" рассказывает, какие из российских сериалов-адаптаций оказались успешнее оригинала.

Фото: Кадр из сериала "Счастливы вместе" Кадр из сериала "Счастливы вместе"

"Счастливы вместе"

Российская адаптация американского сериала "Женаты... с детьми" радовала зрителей ТНТ на протяжении шести сезонов. В сериале пародируется отечественный "средний класс", внезапно возникший в "жирные нулевые". Кстати, главному герою — продавцу обуви Гене Букину — в родном Екатеринбурге.

"Моя прекрасная няня"

Сериал снят по мотивам американского шоу «Няня, которое выходило в 1990-е годы. Российские зрители приняли героев как родных, всего было снято семь сезонов, причем последний по оригинальному сценарию.

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Этот сериал сделал знаменитой Анастасию Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелой болезнью.

"Воронины"

Сериал стал адаптацией американского шоу "Все любят Рэймонда".

Кадр из сериала «Воронины»

Оригинального материала хватило всего на 10 сезонов, но рейтинги были так высоки, что создатели решили продолжить съемки уже по собственному сценарию. В итоге было снято ещё 14 сезонов.

"Не родись красивой"

Этого сериала хватило на один сезон, зато какой — зрители следили за судьбой Кати Пушкаревой на протяжении двухсот серий.

Кадр из сериала "Не родись красивой"

За основу был взят сюжет колумбийской теленовеллы "Я — Бэтти, дурнушка", однако авторам удалось привнести в него истинно российский колорит.

"Маргоша"

Когда адаптация превзошла оригинал. Это признали создатели аргентинского сериала "Лалола", по образу и подобию которого было сделано отечественное шоу "Маргоша" о приключениях мужчины в теле в женщины.

Кадр из сериала "Маргоша"